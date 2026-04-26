中市KTV店外凌晨糾紛 互看不順眼爆口角3男遭警帶回

林姓與何姓男子兩方共3人，今天凌晨在台中某KTV消費後，雙方在店外因互看不順眼爆發口角，經警方到場介入控制現場，並將人帶回警局調查，後續依法偵辦。

有網友今天在社群平台Threads貼文並附上影片表示，台中市西屯區凌晨4時，於某KTV路旁疑有衝突案件，且有警方到場處理，引發網友熱議。

台中市警察局第六分局今天表示，警方今天凌晨4時多，在西屯區青海南街執行守望勤務時，發現有民眾爭吵，員警立即介入，並通報支援警力到場處置。

警方調查，33歲林男、33歲何男兩方共3人，消費完畢欲離開時，因互看不順眼引發爭吵糾紛；員警到場後介入隔離、控制現場，避免事態擴大，並將現場人員帶回調查，全案後續將依法偵辦。