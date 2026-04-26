旅行團甘肅翻車1死12傷 苗縣：仍2人留院觀察

苗栗縣長鍾東錦說，苗縣警龍騰派出所所長潘韋頌與親友赴中國旅遊，搭乘電動車發生翻覆事故，造成1死12傷，目前仍有2人留院觀察，已指示縣府人員提供最即時支援，讓親友團能儘早平安返台。

苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所所長潘韋頌與親友家族旅遊，24日下午在中國甘肅一處風景區搭乘電動車發生翻覆意外，潘韋頌及妻子受傷，妻舅傷重身亡。

苗栗縣政府今天發布新聞稿表示，該事故造成包含潘韋頌在內共12人受傷、所長妻舅不幸身亡，鍾東錦獲悉後立即透過管道，順利與潘韋頌取得聯繫，並全面啟動後續返台協助事宜。

鍾東錦今天持續致電掌握親友團最新狀況，目前已知12名傷者中，10人因傷勢輕微已出院，另有2人仍留院觀察，已有2名家屬趕抵甘肅照料。

新聞稿中，鍾東錦表示，感謝「全國台灣同胞投資企業聯誼會」協調當地台商就近照應，縣府也透過湖北省台辦管道對接甘肅省台辦，爭取縮短行政流程，協助傷患照顧及亡者後事處理，盼讓親友團儘早平安返台。