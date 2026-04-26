重機騎士誤闖國3南投服務區 拒被拖吊撞警遭逮捕

林姓重機騎士昨天深夜誤闖國道3號南投服務區，員警依法取締並通知拖吊車協助排除，騎士竟因不想重機被拖吊而衝撞警察受傷，立即遭壓制逮捕，並依妨害公務罪嫌送辦。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天說明，38歲林男昨天晚間11時許騎大型重型機車誤闖國道3號，遭在北向231公里南投服務區執行酒駕路檢勤務的員警攔獲。

經員警了解，林男由南投服務區中寮便道進入，依法取締並通知拖吊車排除車輛，未料在等待拖吊期間，男子因不願車輛遭拖吊，竟自行發動機車欲離去，並衝撞員警，導致1名員警雙手擦挫傷，送醫檢傷後無大礙；現場員警立即予以壓制逮捕，全案依妨害公務罪嫌移送偵辦。

警方表示，大型重型機車不得行駛國道高速公路，用路人應依規定行駛，勿違規誤闖，以免危及自身與其他用路人安全；依道路交通管理處罰條例規定，可處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰，如有不服取締、衝撞員警等行為，將依法究辦。