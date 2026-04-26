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影／壓制畫面曝…大型重機闖國道服務區 拒拖吊衝撞員警遭逮

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區常有車友在周末號召聚會，甚至飆速或炫技，警方為此加強取締，但昨天深夜執勤時，發現大型重機闖入該服務區，依法取締，但該騎士拒絕拖吊竟騎車衝撞員警，警方當場將他壓制逮捕，今天依妨害公務罪嫌移送法辦。

國3南投服務區位居台灣中心，支應南來北往車流，成車友號召車聚熱點，周末夜常見超跑、改裝車等，甚至飆速或炫技，警方為此加強取締或實施機動測速，而昨晚於該服務區執行取締勤務又見脫序狀況，但這次觸法的是大型重機騎士。

網友yzhong._等昨深夜在Threads分享影片，並貼文指「很猛，重機挑戰公權力」，影片中一輛大型重機騎士疑見警方攔查，仍騎車欲離開，甚至衝撞員警，多名警力上前圍阻，將拉該名騎士下機車後，當場壓制逮捕，過程也吸引附近民眾圍觀。

對此，國道警第七大隊表示，該大隊昨晚在國道3號北向231K南投服務區執行酒駕路檢勤務時，攔獲38歲林姓男子騎乘大型重型機車誤闖國道，經查林男是由南投服務區中寮便道進入，現場員警依法取締並通知拖吊車排除車輛。

然等待拖吊期間，林姓重機騎士因不願車輛遭拖吊，竟又自行發動車輛欲離去，並衝撞現場執勤員警，造成1名警員雙手擦挫傷，其他警力上前壓制逮捕，今天將林男依妨害公務罪嫌移送偵辦，受傷員警經送竹山秀傳醫院檢傷後無大礙。

國道警方也再次呼籲，大型重型機車不得行駛上國道，用路人勿違規闖入高速公路或服務區，依「道路交通管理處罰條例」第92條規定可處3000元以上，6000元以下罰鍰；如不服取締、衝撞員警等行為將依法究辦，切勿以身試法。

大型重機闖入國道三號南投服務區，國道警發現依法取締，但騎士拒拖吊並衝撞，當場遭警方壓制逮捕。圖／國道警第七大隊提供
大型重機闖入國道三號南投服務區，國道警發現依法取締，但騎士拒拖吊並衝撞，當場遭警方壓制逮捕。圖／國道警第七大隊提供

大型重機闖入國道三號南投服務區，國道警發現依法取締，但騎士拒拖吊並衝撞，當場遭警方壓制逮捕。圖／國道警第七大隊提供
大型重機闖入國道三號南投服務區，國道警發現依法取締，但騎士拒拖吊並衝撞，當場遭警方壓制逮捕。圖／國道警第七大隊提供

大型重機闖入國道三號南投服務區，國道警發現依法取締，但騎士拒拖吊並衝撞，當場遭警方壓制逮捕。圖／擷取自Threads，網友yzhong._授權
大型重機闖入國道三號南投服務區，國道警發現依法取締，但騎士拒拖吊並衝撞，當場遭警方壓制逮捕。圖／擷取自Threads，網友yzhong._授權

重機 南投

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