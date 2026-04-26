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高雄轎車大喇喇停黃色槽化線駕駛下車買菜 網酸：高手在人間
高雄市左營區哈囉市場每到假日車位一位難求，有網友拍下一輛休旅車直接停在市場道路中央畫設的黃色槽化線PO網，猜測駕駛應該下車買菜；網友狠酸「高手在人間」、「自己不尷尬，尷尬是別人」；警方指，駕駛已違規，可開罰600元至1200元罰鍰。
臉書社團「左營楠梓人」有網友貼出，位於左營的哈囉市場有一輛休旅車大喇喇停在路口的黃色槽化線上，貼文稱「嗯~~真的是高手」。
違停畫面引起網友熱議，有網友酸指，「高手在人間」、自己不尷尬，尷尬是別人」、「土豪車位停不起」；另有網友直指，「哈囉市場不意外」、「這是哈囉市場日常，左營的化外之地，交通標誌標線都是畫好看的」。
轄區左營警分局表示，經檢視違規的休旅車違停在黃色槽化線，已違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第2款，汽車駕駛人在設有彎道、險坡、狹路標誌之路段、槽化線、交通島或道路修理地段停車，可處600元以上1200元以下罰鍰。
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