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高雄轎車大喇喇停黃色槽化線駕駛下車買菜 網酸：高手在人間

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區哈囉市場每到假日車位一位難求，有網友拍下一輛休旅車直接停在市場道路中央畫設的黃色槽化線PO網，猜測駕駛應該下車買菜；網友狠酸「高手在人間」、「自己不尷尬，尷尬是別人」；警方指，駕駛已違規，可開罰600元至1200元罰鍰。

臉書社團「左營楠梓人」有網友貼出，位於左營的哈囉市場有一輛休旅車大喇喇停在路口的黃色槽化線上，貼文稱「嗯~~真的是高手」。

違停畫面引起網友熱議，有網友酸指，「高手在人間」、自己不尷尬，尷尬是別人」、「土豪車位停不起」；另有網友直指，「哈囉市場不意外」、「這是哈囉市場日常，左營的化外之地，交通標誌標線都是畫好看的」。

轄區左營警分局表示，經檢視違規的休旅車違停在黃色槽化線，已違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第2款，汽車駕駛人在設有彎道、險坡、狹路標誌之路段、槽化線、交通島或道路修理地段停車，可處600元以上1200元以下罰鍰。

網友拍下一輛休旅車違停在高雄市左營區哈囉市場路中央畫設的黃色槽化線。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」
網友拍下一輛休旅車違停在高雄市左營區哈囉市場路中央畫設的黃色槽化線。圖／取自臉書社團「左營楠梓人」

休旅車 違停 高雄

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