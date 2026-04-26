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屏女園遊會學生使用卡式爐不慎引燃上衣 腹部18％一度燒燙傷
屏東女中25日舉辦校園園遊會時，高二一名女學生在操場園遊會攤位，在使用卡式爐時不慎引燃上衣燙傷腹部，腹部18％的一度燒燙傷，現場趕緊撲滅火勢，女學生意識清醒送醫，住院觀察。
屏東縣消防局25日上午10時35分接獲報案，屏東女中二年級學生不明原因燒燙傷，隨即出動屏東分隊、高救隊共3車7人，到達現場時發現，17歲女學生，因園遊會攤位使用卡式爐不慎引燃上衣燙傷腹部，造成腹部18% 1度燒燙傷，意識清楚，由屏東分隊救護車送寶建醫院治療。
校方表示，事發當下，女學生卡士爐旁要伸手去拿東西時，疑衣角碰到卡式爐後引燃上衣燙傷腹部，第一時間女學生的母親也在一旁，學生們也趕緊報案、也有幫忙撲滅火勢、通報護理師等，女學生送醫治療，住院觀察，校方今上午也到醫院關心女學生的傷勢。
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