影／這樣也能撞？中壢女駕駛龍岡地下道前偏移釀禍 8人受傷

49歲呂姓女子駕駛自小客車沿康樂路往龍岡路一段方向直行時，不明原因向左偏移，與對向停等紅燈、由32歲陳姓男子駕駛之自小客車發生交通事故。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍岡地下道前昨(25)日下午16時40分許發生車禍，一名49歲呂姓女子駕駛自小客車沿康樂路往龍岡路一段方向直行時，不明原因向左偏移，與對向停等紅燈、由32歲陳姓男子駕駛之自小客車發生交通事故，導致龍岡地下道一度雙向管制不通。中壢警分局表示，該起事故造成呂女與車內乘客2人，以及陳男與車內乘客4人，共8人均受輕微擦挫傷。

車禍導致龍岡地下道一度雙向管制不通。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，昨日下午在龍岡地下道有交通事故發生，造成雙向車道堵塞，警方隨即派員到場處理，並於雙向入口管制車輛進入，車禍及壅塞情形於員警迅速疏導下，10分鐘即處理完畢並恢復交通順暢。經警方對車禍當事人進行酒測檢查，酒測值均為0，有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況，切勿分心或操作不當導致車輛偏移，尤其行經地下道等路段，更應專注駕駛、保持車道穩定，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】這樣也能撞？中壢女駕駛龍岡地下道前偏移釀禍 8人受傷