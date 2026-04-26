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驚險！龍潭男倒車下秒「連人帶車掉進池塘」 路過民眾全嚇傻

桃園電子報／ 桃園電子報

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男子駕駛自小客車，於池塘邊斜坡倒車時，不慎撞倒護欄，隨後連人帶車掉進池塘。圖：翻攝自Threads@yuti_0812

桃園市龍潭區大北坑街昨(25)日中午12時許發生一起驚險的意外，一名男子駕駛自小客車，於池塘邊斜坡倒車時，不慎撞倒護欄，隨後連人帶車掉進池塘，路過民眾全嚇傻。龍潭警分局獲報立即到場處理，所幸男子在警方到場已自行脫困，現場無人傷亡。

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男子在警方到場已自行脫困，現場無人傷亡。圖：讀者提供

龍潭交通分隊表示，男子於斜坡處倒車時，疑因操作不慎，撞倒護欄後掉入池塘。車上僅駕駛一人，警方到場前已自行脫困，現場無人受傷。經警方對男子實施酒測檢查，其酒測值為0。有關詳細事故原因，尚待進一步調查釐清。

警方呼籲，民眾於斜坡路段倒車前，務必確認路況及障礙物，以確保安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：驚險！龍潭男倒車下秒「連人帶車掉進池塘」 路過民眾全嚇傻

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