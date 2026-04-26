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騎機車變換車道未打燈警攔查 他棄車、脫安全帽和鞋逃百公尺赤腳就逮
越南籍阮姓移工前天傍晚騎機車行經高市高楠公路，因變換車道未打方向燈，趨前示意路邊停受檢，阮男卻加速逃離，警方在後尾追，阮男為求脫身，丟掉安全帽，又沿路脫鞋，但赤腳逃了百公尺仍被警追上，在草叢壓制逮捕，查出他是逃逸1年移工。
楠梓警分局後勁派出所員警前天傍晚4時許巡邏經過高楠公路一帶，發現前方越南籍阮姓移工（35歲）騎機車變換車道時未使用方向燈，趨前示意阮男先停路邊受檢。
阮男當時假意配合，見警方打開警車車門時，突加速逃離現場；警方見事有蹊蹺，尾追至左營區新光三越百貨門口，阮男棄車逃逸，為了讓順利脫身，減輕身上裝備，先丟掉頭上安全帽，再脫掉腳上一雙鞋，拔腿狂奔。
阮男赤腳跑了百公尺，仍被警方追上，在草叢壓制將他逮捕帶回查辦；警方事後查出阮男是失聯一年移工，警詢後依規定解送移民署專勤隊收容。
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