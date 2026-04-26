騎機車變換車道未打燈警攔查 他棄車、脫安全帽和鞋逃百公尺赤腳就逮

越南籍阮姓移工前天傍晚騎機車行經高市高楠公路，因變換車道未打方向燈，趨前示意路邊停受檢，阮男卻加速逃離，警方在後尾追，阮男為求脫身，丟掉安全帽，又沿路脫鞋，但赤腳逃了百公尺仍被警追上，在草叢壓制逮捕，查出他是逃逸1年移工。

楠梓警分局後勁派出所員警前天傍晚4時許巡邏經過高楠公路一帶，發現前方越南籍阮姓移工（35歲）騎機車變換車道時未使用方向燈，趨前示意阮男先停路邊受檢。

阮男當時假意配合，見警方打開警車車門時，突加速逃離現場；警方見事有蹊蹺，尾追至左營區新光三越百貨門口，阮男棄車逃逸，為了讓順利脫身，減輕身上裝備，先丟掉頭上安全帽，再脫掉腳上一雙鞋，拔腿狂奔。

阮男赤腳跑了百公尺，仍被警方追上，在草叢壓制將他逮捕帶回查辦；警方事後查出阮男是失聯一年移工，警詢後依規定解送移民署專勤隊收容。

越南籍逃逸阮姓移工前天傍晚在高市楠梓區騎機車變換車道未打方向燈，警攔查他棄車、脫安全帽和鞋逃百公尺就逮。記者石秀華／翻攝

越南籍逃逸阮姓移工前天傍晚在高市楠梓區騎機車變換車道未打方向燈，警攔查他棄車、脫安全帽和鞋逃百公尺就逮。記者石秀華／翻攝