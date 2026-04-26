疑車速過快撞斷電線桿...掉落大排四輪朝天 宜蘭女駕救起已無心跳

越南籍阮姓移工前天傍晚騎機車行經高市高楠公路，因變換車道未打方向燈，趨前示意路邊停受檢，阮男卻加速逃離，警方在後尾追，阮男為求脫身，丟掉安全帽，又沿路脫鞋，但赤腳逃了百公尺仍被警追上，在草叢壓制逮捕，查出他是逃逸1年移工。

2026-04-26 10:15