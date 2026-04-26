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疑車速過快撞斷電線桿...掉落大排四輪朝天 宜蘭女駕救起已無心跳
宜蘭市慈航三路昨晚發生轎車撞斷路旁電線桿後翻覆，連人帶車都掉落大排，車輛四輪朝天，48歲吳姓女駕駛受困車內，疑因溺水過久，被救起時已無心跳呼吸，目前仍呈現昏迷，在醫院搶救中。
吳姓女駕因傷勢嚴重，無法進行吐氣酒測，警方報請檢方核發鑑定許可書抽血檢測酒精濃度，明天才能知道結果。
事發後，網友拍下搶救當時畫面貼臉書社群，有人留言，「如果有水的話，翻車就完了」，也網友人說「慈航三路與鎮平二路附近，經常發生車禍」、「路燈太暗了」。
宜蘭警方今天表示，昨晚8時許獲報趕往現場時，吳女已經失去意識，經查女駕駛開著白色轎車，沿著宜蘭市慈航三路東往西方向行駛，不慎自撞路旁電桿後翻覆摔落大排，警消獲報到場救出受困車內的吳女，沒有外傷，疑因溺水已無心跳。
宜蘭警分局呼籲駕駛人，夜間行車應開啟頭燈，注意車前狀況保持警覺，行車速度莫搶快，維護交通安全。
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