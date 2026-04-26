八旬婦人領錢修房子是真的 潭北警查證後護送她返家

台中市大雅警分局潭北派出所前天接獲轄內郵局報案，一名老婦人提領10萬元要修繕家中漏水，需要警方到場查證。警方趕到郵局關心，同時聯繫家屬確認， 確認老婦領錢用途確實是用來修繕家中漏水。她年紀大已87歲，員警開巡邏車護送她返家。

潭北派出所巡佐吳嘉仁、警員曾奕瑋4月24日上午巡邏時獲報，潭子區潭北郵局稱一名87歲婦人臨櫃提領10萬元，要修繕家中漏水。警方獲報後到場查證，警方上前關心婦人，婦人表示領錢目的確實是修繕漏水，警方基於守護民眾財產安全，防止民眾遭詐，撥打婦人兒子電話查證，經家屬證實確認無誤，警方鬆了一口氣，因婦人年事已大，警方開巡邏車護送婦人返家。

大雅警分局表示，近期詐騙案件多，民眾如有提領大額現金需護鈔都可以隨時撥打110，警方會到場協助。警方呼籲，民眾至金融機構提領巨款時，盡量與家屬兩人以上同行，並隨時注意周遭情況，降低宵小犯罪可能，避免財務遭竊。