驚！桃園男子開車誤入埤塘急逃出車外 車輛滅頂

桃園市龍潭區昨天驚傳有車輛掉入埤塘的驚險事故，男駕駛疑似停車不慎連車帶人開進某知名客家餐廳旁的埤塘落水，還好意識清楚，趁著車輛沒入水底前打開車窗脫困。消防局獲報到場救援，41歲彭姓男駕駛已自行脫困、意識清楚，未受傷。

有民眾在Threads社群平台發文，表示「怎麼有人停車停到水裡？」並附上一輛白色轎車疑似衝破埤塘圍欄掉入埤塘的照片，男駕駛則拿著東西坐在車窗上待援，岸邊則有不少民眾觀望，由於車輛幾乎至少三分之一車身已沒入水裡，場景險象環生。

桃園市消防局今天證實有車輛落水案，事發地在龍潭區大北坑街1998巷內的埤塘，昨天早上11時53分獲報一輛自小客車駕駛不慎誤入池塘，駕駛無受困，立刻派出第四大隊高平分隊救援。

消防局高平分隊人員到場時，41歲彭姓男子無外傷，意識清楚，已自行脫困，並表示無身體大礙不願就醫。至於車輛已經沒入水中，幾乎滅頂。

桃園市龍潭區昨天驚傳有車輛掉入埤塘的驚險事故，還好41歲彭姓男駕駛及時脫困，沒有受傷，車輛則滅頂。記者張裕珍／翻攝