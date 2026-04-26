影／女子開車過地下道突撞對向車 釀2車8傷影像曝光

49歲呂姓女子昨天開車行經桃園市中壢龍岡地下道時，不明原因直接撞上對向停等紅燈車輛 ，造成2車8人受傷，還好衝擊力量不大，８人均為輕微擦挫傷。不過事故正好在地下道口，車禍釀雙向車道禁止通行，警方獲報到場10分鐘處理完畢、恢復交通順暢，至於雙方酒測值為零，肇事原因待釐清。

這起車禍發生昨天下午4時多，中壢交通中隊獲報中壢龍岡地下道發生車禍，並造成雙向車道堵塞。不少民眾也拍下事發後景象，可見藍色車輛橫停在地下道口，車輛安全氣囊爆開，另一輛銀色轎車疑似被撞到停在車道上，造成地下道無法正常通行。

桃園中壢警方指出，中壢交通中隊昨天下午獲報後，並於雙向入口管制車輛進入，車禍及壅塞情形於員警迅速疏導下，10分鐘即處理完畢並恢復交通順暢。

經了解，肇事駕駛是49歲呂姓女子，她駕駛自小客車沿康樂路往龍岡路一段方向直行時，要開進龍岡地下道時，不明原因向左偏移直接撞上對向停等紅燈的自小客車。車禍導致呂女與車內乘客2人，及對方32歲陳姓男駕駛與車內乘客4人，共８人均受有輕微擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況，切勿分心或操作不當導致車輛偏移，尤其行經地下道等路段，更應專注駕駛、保持車道穩定，避免因一時疏忽釀成事故，共同維護行車安全。

桃園中壢龍岡地下道昨下午發生車禍，49歲呂姓女子駕駛藍色轎車不明原因撞上對向停紅燈車輛，造成2車多人受傷。記者張裕珍/翻攝

桃園中壢龍岡地下道昨下午發生車禍，49歲呂姓女子駕駛藍色轎車不明原因撞上對向停紅燈車輛，造成2車多人受傷。記者張裕珍/翻攝

桃園中壢龍岡地下道昨下午發生車禍，49歲呂姓女子駕駛藍色轎車不明原因撞上對向停紅燈車輛，造成2車多人受傷。記者張裕珍/翻攝

桃園中壢龍岡地下道昨下午發生車禍，49歲呂姓女子駕駛藍色轎車不明原因撞上對向停紅燈車輛，造成2車多人受傷。記者張裕珍/翻攝