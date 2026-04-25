高雄老婦失蹤警急尋去向 竟在草叢內找到人

高雄市小港區1名老婦4月21日上午外出後失聯，家屬心急如焚向警方報案。由於當天氣溫偏高，擔心長者長時間曝曬恐影響健康，小港警分局高松派出所獲報後，立即展開協尋行動，竟發現老婦體力不支跌倒後，因氣溫過高，躲入草叢避暑。

小港警分局今天表示，七旬老婦21日上午提著行李外出，去向不明，家屬苦尋不到她的去向，當天中午報警協尋。

警方調閱監視器畫面搜尋老婦行蹤，發現她在小港區高坪六十街附近失去蹤影，派員地毯式尋找，近2小時後，員警在高坪六十街一處草地，發現老婦似乎體力不支、跌坐路旁；由於當時氣溫高，她只好躲入草叢中。

警方通報119到場檢視身體狀況，隨後將人送醫檢查，幸無生命危險。家屬也對警方迅速尋獲老婦深表感謝。警方也提醒，天氣炎熱期間，長者外出應特別留意行蹤，建議可配戴聯絡資訊手環或定位裝置，一旦發生走失狀況，能即時協助尋回，降低風險。