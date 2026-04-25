高雄小貨車紅燈右轉釀2機車撞另輛貨車 騎士父昏迷13歲兒頭部撕裂傷

胡姓男子今天上午10時48分許駕小貨車於高市鳳仁路110巷違規紅燈右轉，適涂姓男子和13歲兒子機車雙載及騎士劉姓男子直行過路口，當時正下雨，2機車急煞後摔車，3人肉身撞上另輛待左轉小貨車，致涂男父子頭部撕裂傷，涂意識昏迷，3人被緊急送醫治療。

鳳山警分局調查，胡姓男子（67歲）今天上午10時48分許駕小貨車沿鳳仁路264巷由南向北行駛至鳳仁路口110巷，違規紅燈右轉，當時涂姓男子（51歲）騎機車搭載13歲兒子，劉姓男子（27歲）騎機車在涂男後方。

涂男見胡男小貨車突闖紅燈右轉，緊急煞車不及，又因雨天打滑摔車，父子倆人往前滑行噴飛撞至在車道左轉的紀姓男子（49歲）小貨車，劉男也摔車撞及撞及紀男小貨車。

事故造成涂男父子和劉男頭部撕裂傷及身體、手腳擦挫傷，其中涂男意識昏迷，另2人意識清楚，3人被送醫治療。

警方事後對胡、紀等3人先施以酒測，無酒駕行為，另涂男及劉男因傷勢嚴重，無法進行呼氣酒測，已依規定抽血檢驗。

警方初步研判，事故為胡男違規紅燈右轉肇禍，詳細肇責待交通大隊進一步分析釐清。

胡姓男子今天上午10時48分許駕小貨車於高市鳳仁路110巷違規紅燈右轉，造成機車雙載的涂姓父子和劉姓男騎士摔車，後撞上另輛待左轉小貨車受傷。記者石秀華／翻攝

胡姓男子今天上午10時48分許駕小貨車於高市鳳仁路110巷違規紅燈右轉（如圖），造成機車雙載的涂姓父子和劉姓男騎士摔車，後撞上另輛待左轉小貨車受傷。記者石秀華／翻攝

胡姓男子今天上午10時48分許駕小貨車於高市鳳仁路110巷違規紅燈右轉（右白車），造成機車雙載的涂姓父子和劉姓男騎士（左紅圈）摔車，後撞上另輛待左轉小貨車受傷。記者石秀華／翻攝