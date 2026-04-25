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淡江大橋萬人健行 6歲女童瞬間被人潮沖散！員警急找爸媽

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，幸好在警方協助下迅速找到爸爸媽媽。

家住八里的6歲女童連續2周和家人參加淡江大橋活動，今天上午她在橋上跟媽媽說要到前面看一下風景，竟瞬間消失於迅速移動的人群中。

沒多久執行疏導勤務的淡水分局警員林育暄與中和分局女警黃于芬，發現女童獨自1人四處張望、神情無助，主動上前關切。員警拍攝女童照片上傳至勤務通訊群組，並透過無線電通報，不到10分鐘就接獲訊息找到媽媽。

接著又有1個住淡水的11歲男童全家4人參加健行，因為人潮實在太多，他誤認1名穿著與父親極為相似的男子背影，一路跟著走，等到發現認錯人已和家人走散，只好獨自走下橋尋求協助。淡水分局警員藍富順在大雨中發現男童，帶至安全處所立即幫他聯繫父親報平安，陪伴直到父親趕抵。

新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，警方協助6歲女童迅速找到媽媽。圖／警方提供
新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，警方協助6歲女童迅速找到媽媽。圖／警方提供

新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，幸好在警方協助下迅速找到爸爸媽媽。圖／警方提供
新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，幸好在警方協助下迅速找到爸爸媽媽。圖／警方提供

新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，幸好在警方協助下迅速找到爸爸媽媽。圖／警方提供
新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，幸好在警方協助下迅速找到爸爸媽媽。圖／警方提供

新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，警方協助11歲男童迅速找到爸爸。圖／警方提供
新北市政府迎接淡江大橋通車連續2周舉辦萬人健行、路跑等系列活動，2場健行都有民眾與親友走散，今天又有2名幼童被人潮沖散，警方協助11歲男童迅速找到爸爸。圖／警方提供

淡江大橋 迷路 淡水 爸爸 八里

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