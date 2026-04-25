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不滿女鄰一口氣於他家前停3車 高雄男拔釘器砸車、踹車下場慘
王姓男子不滿鄰居盧姓女子將3輛轎車停放他家附近，屢告誡未果，昨晚8時許怒持拔釘器和螺絲起子敲破其中一輛納智捷及福特轎車車窗，又用腳踹凹另輛納智捷轎車後車尾，後又徒手攻擊出言制止的盧女，警方趕抵將王依現行犯逮捕。
左營警分局調查，家住左營區南屏路的王姓男子（65歲）疑因不滿盧姓女子（44歲）經常將三輛轎車停放於其住家附近，王認為盧女屢勸不聽，昨晚8時許，憤而持拔釘器及螺絲起子先砸毀其中一輛納智捷和福特轎車的擋風玻璃和車窗。
王男見當時盧女要開另一輛納智捷離去，又以腳踹凹另輛納智捷的後車尾。盧女下車查看，發現王男砸毀她的車，雙方起口角，後王男又徒手攻擊盧女；轄區新莊派出所員警獲報到場，盧女驚嚇稱「以為自己要死掉了」。
警方當場將王男依現行犯逮捕帶回查辦，因盧女堅持提告，警詢後，依傷害、恐嚇及毀損等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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