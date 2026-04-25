沙鹿深夜民宅火警 59歲男命喪火窟…鄰居曝：生前曾揚言縱火

台中市沙鹿區星河路一處巷弄民宅，昨日深夜驚傳火警！消防局獲報趕抵現場時，三樓已竄出大量火煙，經全力撲滅火勢後，搜救人員於起火層發現一名59歲男子，已明顯燒成焦炭死亡；據鄰居私下透露，該男子生前常與家人爆發口角，甚至曾揚言要放火燒屋，清水警方對此不願證實，但表示全案已進入偵辦，至於詳細起火原因仍待釐清。

台中市消防局表示，昨天4月24日晚間10時52分接獲報案，指稱沙鹿區星河路某巷內一棟3層樓鋼筋混凝土建築發生火警，消防局隨即派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計5個單位，出動各式消防車17輛、消防人員36人趕赴現場後，發現建物3樓有猛烈火煙竄出，立即部署水線進入屋內灌救。火勢於深夜23時23分獲得控制並隨即撲滅。

搜救小組指出，火勢撲滅後，消防人員於晚間11時25分進入三樓現場搜索，在三樓前側起居室發現一名59歲的李姓男子。李男被發現時已無生命徵象，由於肢體焦黑、明顯死亡，並未送醫。據現場調查，起火點初步研判位於3樓起居室，燃燒面積約30平方公尺。現場家具與雜物毀損嚴重，目前火調人員已進駐現場採證，判斷起火點位置。

附近鄰居曾向警消透露，李姓男子生前情緒較不穩定，與家中高齡母親頻繁發生爭執，雙方爭吵聲鄰里皆知。甚至有鄰居指稱，李男過去曾因情緒激憤，數度揚言要「放火燒掉房子」，沒想到昨夜真的發生憾事，但警方對此不願多作證實，強調將調閱周邊監視器並訪談家屬，進一步確認李男的生前狀況及詳細事發經過。

針對鄰居的指控與傳聞，對於李男是否與母親口角後縱火或是有其他外力因素，轄區清水分局表示，目前案件已由檢警介入調查。