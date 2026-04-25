紅貴賓高雄街頭亂竄玩捉迷藏 警用塑膠籃飛撲圍捕爆笑畫面曝

高市一隻紅貴賓從陳姓女飼主鳳山區住處跑出屋外，在街頭亂竄，陳女騎機車追逐，適南成派出所警員鄭又仁經過，恐紅貴賓亂跑影響用路人安全，協助圍捕，但紅貴賓動作敏捷，竄逃5分鐘，鄭員急中生智，向住戶借塑膠籃飛撲蓋住，結束驚魂記。

鳳山警分局南成派出所警員鄭又仁16日上午10時30分許執行巡邏勤務，行經鳳山區林森路時，發現一隻紅貴賓在巷弄之間來回亂竄，因該路段車流頻繁，恐影響用路人安全，亦可能造成犬隻受傷，於是立即下車處置。

鄭員後來發現紅貴賓後方有一名騎機車婦人追紅貴賓，趨前詢問得知是陳姓女飼主，陳婦指愛犬稍早前從家中跑出，焦急尋找，發現牠四處亂竄，想追捕帶回家。

鄭員當下和陳婦配合圍捕，過程中，聰明的紅貴賓數度變換方向來回逃竄，鄭員見徒手難以抓到紅貴賓，急中生智，看到附近住戶有塑膠籃放在屋外，商借後，拿著塑膠籃追捕，第一次錯失機會沒抓到。

鄭員後見紅貴賓靠近陳婦機車，把握時機手抓著塑膠籃，以一個飛撲動作成功將紅貴賓蓋住，順利阻止牠亂竄，交由陳婦帶回。陳對鄭員反應迅速、處置得宜深表感謝，直呼「真的多虧警察幫忙，才能這麼快找回愛犬」。

高市一隻紅貴賓從陳姓女飼主鳳山區住處跑出屋外，在街頭亂竄，南成所警員鄭又仁協助以塑膠籃成功圍捕。記者石秀華／翻攝

高市一隻紅貴賓從陳姓女飼主鳳山區住處跑出屋外，在街頭亂竄，南成所警員鄭又仁協助以塑膠籃成功圍捕。記者石秀華／翻攝

高市一隻紅貴賓從陳姓女飼主鳳山區住處跑出屋外，在街頭亂竄，南成所警員鄭又仁協助以塑膠籃成功圍捕。記者石秀華／翻攝

高市一隻紅貴賓從陳姓女飼主鳳山區住處跑出屋外，在街頭亂竄，南成所警員鄭又仁協助以塑膠籃成功圍捕。記者石秀華／翻攝

高市一隻紅貴賓從陳姓女飼主鳳山區住處跑出屋外，在街頭亂竄，南成所警員鄭又仁協助以塑膠籃成功圍捕。記者石秀華／翻攝