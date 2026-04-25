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國道大型車事故易釀嚴重傷亡 高公局籲提高警覺

中央社／ 台北25日電

高公局今天表示，大貨車與聯結車因車體大、載重高、煞車距離長，一旦事故易釀嚴重傷亡與交通衝擊，而翻覆、自撞或追撞常致車道受阻，增後方二次事故風險，呼籲行車提高警覺。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，今年4月8日晚間國道1號南向348.7公里處發生貨櫃車追撞2輛大貨車事故，造成貨櫃車駕駛死亡，且貨物散落車道，事故排除時間達3小時以上，顯示大型車事故一旦發生，影響甚鉅。

高公局指出，大貨車及聯結車等大型車輛因車體龐大、載重較高且煞車距離較長，一旦發生事故，易造成嚴重人員傷亡及交通衝擊，尤其翻覆、自撞或追撞事故，常伴隨車道占用、貨物散落及長時間排除情形，不僅影響車流運作，也提高後方二次事故風險，對整體用路安全影響甚鉅。

高公局提醒，大型車操控及煞車性能不若小型車靈敏，且駕駛視線存在死角，面對突發狀況時應變空間有限。

高公局表示，駕駛人行車前應確認精神及車況良好，避免疲勞駕駛，行駛途中應保持專注，隨時注意車前動態及周遭路況，並與前車維持安全距離，行經匝道或彎道路段時，應提早減速、平穩操控，避免急加速、急煞車或急轉向，以降低失控或翻覆風險；另貨物裝載應依規定平均配置、妥善覆蓋並確實綑紮，避免重心偏移或掉落，確保行車安全。

除了大型車駕駛應落實安全駕駛觀念外，高公局呼籲，其他用路人也應保持警覺，避免進入大型車視線死角範圍，並與其保持適當距離，共同維護國道行車安全與順暢。

針對今年勞動節連假匝道封閉管制措施，高公局指出，假期首兩日（5月1日、2日）在國1及國5實施時段性南向入口封閉，假期後兩日（5月2日、3日）在國1及國3實施時段性北向入口封閉，請民眾多加留意匝道封閉管制措施並配合。

高速公路 高公局 車道

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