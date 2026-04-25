影／酒醉吐滿地 不滿要收清潔費 醉男怒砸店玻璃挨告

新北市中和區1間居酒屋今天凌晨因客人酒醉吐滿地，同行陳姓友人不滿店家要求收清潔費，竟動手持磚頭砸碎店家玻璃門，警方當場將陳男帶返所偵辦，警詢後今依毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天凌晨1時許獲報，中和區中山路3段1間居酒屋發生爭吵糾紛，中和警方獲報迅速趕抵驚見店家玻璃門整片碎裂，經查，涉嫌動手砸店的陳姓男子（35歲）與5名朋友一同前往消費，因其中1名友人疑不勝酒力，在店內吐滿地。

因店家要求收5000元清潔費，引起陳男心生不滿，一怒之下涉嫌持磚頭砸破店家玻璃門，導致店家遭毀損。警方當場逮捕酒後鬧事的陳男，該店負責人黃姓女子（49歲）依法提出毀損告訴，警詢後今依毀損罪嫌將陳男移送新北地檢署偵辦。

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新北市中和區1間居酒屋今天凌晨因客人酒醉吐滿地，同行陳姓友人不滿店家要求收清潔費，竟動手持磚頭砸碎店家玻璃門挨告。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區1間居酒屋今天凌晨因客人酒醉吐滿地，同行陳姓友人不滿店家要求收清潔費，竟動手持磚頭砸碎店家玻璃門挨告。記者王長鼎／翻攝