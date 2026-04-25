陸軍333旅26歲下士營區墜樓亡！八軍團：將調查幹部是否領導失當

陸軍聯兵333旅20日晚間8時許發生一名26歲下士在營區墜樓倒臥血泊事件，雖醫護人員實施急救，並緊急送醫，惟經搶救仍宣告不治，家屬哭斷魂求真相；陸軍八軍團指揮部今指出，對此深表遺憾與不捨，將針對幹部領導是否失當進行法紀調查，並配合檢警調查，以釐清案情。

據了解，這名26歲男下士士陸軍專科學校士官畢業，服役至今5年，沒料，20日晚間8時突然從陸軍位於屏東萬金營區的機械化步兵第333旅營區墜樓，當時幹部見他倒臥血泊中，隨即通報醫護人員至現場實施急救，並同時緊急送醫，但仍因傷重宣告不治。

家屬突接獲噩耗，悲痛欲絕，一時難以接受，要求軍方查明真相。

陸軍第八軍團指揮部今日上午表示，轄屬聯兵333旅20日晚間發生人員營內墜樓事件，單位發現後雖即由醫護人員至現場實施急救同時緊急送醫，惟經搶救仍宣告不治。

第八軍團對此深表遺憾與不捨，當下已於第一時間與家屬完成聯繫，目前協助處理治喪事宜。

第八軍團強調，每位官兵的生命都是維持部隊戰力之必須，而照顧官兵更是幹部責無旁貸的工作。本部已針對幹部領導是否失當進行法紀調查，後續配合檢警調查，以釐清案情，如涉違反正常管教範疇或權限，將依法究責。

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