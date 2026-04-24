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紅燈都亮了！高雄女駕駛硬闖撞左轉轎車 甩尾180度畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓女子今天中午12時10分許駕車行經高市三民區博愛一路，路口已紅燈，但陳女仍搶快超越路口，撞上左轉的張姓女子轎車後，整輛車180度甩尾，所幸陳女僅頭暈、2車受損，雙方均無酒駕，警方將待肇責確定，對陳開出最少2700元罰單。

三民一分局指出，陳姓女子（47歲）今天中午12時10分駕車沿博愛一路南向北直行，行駛至同盟路口時已紅燈，對向張姓女子（29歲）的轎車於博愛一路左轉專用車道起步左轉同盟一路，當場被闖紅燈的陳女轎車撞上。

陳女轎車撞及張女車頭後，180度甩尾至同盟路口，事故造成陳女頭暈，事後被送醫治療，幸無大礙，另2車車頭及車身毀損。

警方對雙方駕駛施以酒測，無酒駕行為；警方調閱監視器查看，初步研判肇事原因為陳女駕車闖紅燈，詳細肇責待交通大隊分析鑑定。

陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車。記者石秀華／翻攝

陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車，車子180度甩尾。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車，車子180度甩尾。記者石秀華／翻攝

陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車，車子180度甩尾，幸陳女僅頭暈。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車，車子180度甩尾，幸陳女僅頭暈。記者石秀華／翻攝

陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車。記者石秀華／翻攝
陳姓女子今午駕車闖越高市三民區博愛一路和同盟路口紅燈，撞上左轉轎車。記者石秀華／翻攝

酒駕 紅燈 高雄

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