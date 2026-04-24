高雄48歲女子住家10樓突墜樓 巨響嚇壞住戶查看她倒臥血泊死亡

高雄市一名48歲女子今天上午11時3分許從鳳山區住家10樓突然墜樓，落地一聲巨響嚇壞住戶查看，發現她倒臥血泊已死亡；警方調閱大樓監視器，確認為一起意外，無他殺之嫌，將報請檢察官相驗，釐清死因。

鳳山警分局今天上午11時3分許接獲民眾通報，指稱鳳山區某棟大樓發生民眾墜樓事件，警方獲報後派員趕赴現場處置，並通知救護人員到場協助。

警消到場，發現墜樓女子倒臥地面，已爆頭身亡；警方封鎖現場進行採證，並調閱大樓電梯及相關監視器畫面，確認女子從住家10樓墜落是一起意外，研判無外力介入情形。已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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