聽新聞
0:00 / 0:00
高雄48歲女子住家10樓突墜樓 巨響嚇壞住戶查看她倒臥血泊死亡
高雄市一名48歲女子今天上午11時3分許從鳳山區住家10樓突然墜樓，落地一聲巨響嚇壞住戶查看，發現她倒臥血泊已死亡；警方調閱大樓監視器，確認為一起意外，無他殺之嫌，將報請檢察官相驗，釐清死因。
鳳山警分局今天上午11時3分許接獲民眾通報，指稱鳳山區某棟大樓發生民眾墜樓事件，警方獲報後派員趕赴現場處置，並通知救護人員到場協助。
警消到場，發現墜樓女子倒臥地面，已爆頭身亡；警方封鎖現場進行採證，並調閱大樓電梯及相關監視器畫面，確認女子從住家10樓墜落是一起意外，研判無外力介入情形。已報請檢察官相驗，以釐清確切死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。