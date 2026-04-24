台中男赴診所做腸胃鏡檢查竟猝死 醫師列過失致死被告

台中1名男子日前剛過完生日再到某診所接受胃鏡、大腸鏡檢查，過程中卻突失去呼吸心跳送醫搶救不治，2名孩子哭喊「我們沒有爸爸了」，並指控診所一句道歉都沒有，當事診所發聲明表示遺憾、不捨；檢方初步相驗、解剖遺體，已將涉案醫師列過失致死被告偵辦中。

台中地檢署獲報該醫療糾紛案，4月17日已相驗遺體完畢，檢察官21日再和法醫解剖遺體，將待解剖鑑定結果，再核發相驗屍體證明書。

檢方先行對涉案醫師權利告知，將其列過失致死被告，複訊後請回，全案偵辦中。

家屬在Threads發文稱，死者在事發前兩天才剛過完生日，當天前往診所接受腸胃鏡檢查，過沒多久生命體徵不斷下降，隨即失去生命跡象，緊急送醫搶救一夜，隔日凌晨離開人世。

家屬也說，接到死者2名孩子電話告知「我們沒有爸爸了」，也不滿家診所在事發後，到她發文期間，連半句致歉及慰問都沒有。

該診所在臉書發聲明，表示針對「近日網路流傳之事件」深感關切與不捨，事發後皆依醫療處置流程應對處理，對於家屬心情亦高度重視，後續將配合相關單位釐清事實。基於當事人隱私及避免影響司法調查，相關細節無法對外說明。

台中1名男子日前剛過完生日再到某診所接受胃鏡、大腸鏡檢查，過程中卻突失去呼吸心跳送醫搶救不治。示意圖／ingimage