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影／街頭格鬥？2機車騎士爆行車糾紛雙掛彩 目擊者曝現場狀況

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

呂姓男子與陳姓男子昨上午11時許騎乘機車經台南東區富農街二段因行車糾紛，衍生口角後拉扯、互毆，目擊者以「街頭格鬥 阿伯vs壯漢」PO上社群引發討論。台南市警一分局據報到場，現場已無衝突情事，且傷者由119救護人員醫護中，警方說，將依違反社會秩序維護法裁處。

目擊者指出，據他所聽到跟他看到的是，阿伯（陳男）左轉切線，壯漢（呂男）嚇到叫阿伯好好騎，然後雙方就吵起來。他說，阿伯先出手打對方4至5拳，還在機車上的壯漢忍不住回了一拳，打到阿伯下巴，然後阿伯趴在地上睡覺了。

有網友回應，又是這個老人，之前也差點被他撞。另有網友說，阿伯贏得了一整年的賠償金當生活費，也有網友說，這下真的打輸進醫院，打贏進法院了；現在應該很後悔了。

第一分局府東派出所所長林嘉源說，昨上午11時許，分局接獲110通報，指稱富農街二段發生打架糾紛，旋即派員到場處理，惟員警抵達時現場已無衝突情事，且傷者由119救護人員醫護中。

經查，呂與陳2人騎乘機車時發生行車糾紛，雙方因而發生口角、拉扯互毆，致呂臉部紅腫，陳嘴角受傷。

警方指出，雙方均表示互不提出告訴，惟雙方行為已影響社會安寧秩序，將依違反社會秩序維護法第87條規定偵辦裁處，並呼籲民眾遇有糾紛應保持理性與冷靜，並報警處理，避免衍生不必要事端。

警方調查，呂男與陳男（紅圈者）2人騎乘機車時發生行車糾紛，進而發生口角、拉扯互毆，雙雙掛彩。圖／讀者提供
警方調查，呂男與陳男（紅圈者）2人騎乘機車時發生行車糾紛，進而發生口角、拉扯互毆，雙雙掛彩。圖／讀者提供

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