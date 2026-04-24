產後出血亡…警政署將從優認定女警撫卹 依法助家屬提告偵查

台北市中正一警分局女警陳芊雯日前生產血崩，今天上午，內政部長劉世芳、警政署長張榮興到新北板橋區新月的陳芊雯靈堂拈香致意，張榮興表示，警方已經跟家屬聯繫，撫卹部分會協助來從優認定。

張榮興在新北陳的靈堂外，接受媒體訪問，對於陳芊雯的不幸往生，他非常不捨，第一時間也有跟家屬聯繫，也親自與家屬致意和拈香，警方也非常關心芊雯的狀況，尤其她有一個生下來的孩子，也有關心到小孩的健康。

對於陳芊雯挺著孕肚工作到孕期後段，署長只說芊雯是承辦特勤工作，工作期間非常認真、盡責，是一個非常優秀的同仁。

至於家屬對診所有質疑，想提出過失致死官司，張榮興說會依法來做受理，協助來做偵查。

媒體詢問陳芊雯的撫恤金，是否會因為年資問題比較少，警政署會幫忙爭取嗎？張榮興強調，撫卹部分會協助來從優撫卹。