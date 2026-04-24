影／嘉義28歲女疑闖紅燈路口撞飛機車 傷重送醫不治

嘉義縣中埔鄉台3線與台18線路口今早發生死亡車禍，28歲鄧姓女子騎機車行經路口時，疑似闖紅燈，與另名55歲黃姓女子機車發生碰撞。鄧女頭部及胸部等多處重創，送醫急救仍因傷重宣告不治，黃女則手腳輕傷，包紮後已離院，事故原因仍待警方調查釐清。

警方調查，鄧女今早7時許騎機車沿台18線由東往西行駛，行經路口時疑似闖紅燈，撞上沿台3線由北往南、綠燈直行的黃女機車，兩車碰撞後人車倒地，滑行數公尺，鄧女傷勢嚴重、意識模糊，黃女肢體多處擦挫傷，警消獲報到場處理並協助2名傷者送醫。

警方指出，鄧女及黃女都有配戴安全帽，但鄧女頭部、腹部傷勢嚴重，送醫搶救不治，初步檢測酒測值均為0，排除酒駕因素。警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，留意車前狀況，確實遵守號誌指示行駛，切勿心存僥倖闖紅燈，以免釀成無法挽回的憾事。