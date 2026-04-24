高雄岡山分局警備隊警員送公文突血壓低 逆向撞待轉3輛車送醫狀況曝

高雄市岡山警分局警備隊一名51歲吳姓警員今天上午11時20分許，駕警備車至交通大隊送公文時，因血壓低，不慎逆向撞上在待轉區的3輛轎車及計程車，吳員受輕傷被送醫治療，幸無大礙。

新興警分局指出，今天上午11時20分許中正三路車道發生警備車撞上對面待轉的轎車車禍，中正派出所員警獲報趕抵現場。

當時有網友拍下車禍過程PO網，指「捷運信義國小前的路口太刺激啦」，畫面中只見一輛警備車逆向撞上一輛Toyota轎車，再推撞撞上第2輛計程車和第3輛轎車。

警消趕抵現場，發現是岡山警分局警備隊吳姓警員駕警備車欲送公文至交通大隊，行經事故地點，疑因血壓低、身體不適逆向撞上對向左轉車道的3輛車，所幸3輛車均無人受傷。

救護員緊急將受輕傷、身體不適的吳警送醫治療，所幸並無大礙，詳細車禍肇責待交通大隊釐清。

高市岡山警分局警備隊吳姓警員今天上午11時20分許，駕警備車送公文時，因血壓低，不慎在新興區路口逆向撞上在待轉區的3輛車。記者石秀華／翻攝

高市岡山警分局警備隊吳姓警員今天上午11時20分許，駕警備車送公文時，因血壓低，不慎在新興區路口逆向撞上在待轉區的3輛車（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

高市岡山警分局警備隊吳姓警員今天上午11時20分許，駕警備車送公文時，因血壓低，不慎在新興區路口逆向撞上在待轉區的3輛車。記者石秀華／翻攝