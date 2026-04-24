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尖石山區夫妻駕車墜谷受困 濃霧中警鳴警報、引導定位成功救援

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

沈姓夫妻昨天晚間駕車前往新竹縣尖石山區旅遊，行經竹60線時不慎連人帶車墜落山谷，受困邊坡，情況危急，隨即撥打110報案求救。由於民眾熟悉地形，無法確切描述墜落位置，秀巒派出所所長高恩賜沿途每隔5秒鳴放警報器，引導報案人辨聲辨位，終於找到地點，與消防隊及山地義警合力將受困夫妻救出。

新竹縣警察局橫山分局勤務指揮中心昨天晚間17時28分接獲110通報後，立即指揮秀巒派出所及宇老派出所員警馳援。

警方表示，當時山區濃霧，能見度僅約0.5公尺，報案人非當地居民，又不熟悉地形，無法確切描述墜落位置。秀巒派出所所長高恩賜當機立斷，請報案人保持電話暢通，並駕駛巡邏車沿秀巒部落往宇老部落方向行駛，沿途每隔5秒鳴放警報器，引導報案人辨聲辨位。

經過不懈努力，報案人終於清楚聽見警笛聲並看到巡邏車警示燈，員警立即停車搜尋，確認人車墜谷地點為竹60線15.8公里處。現場地勢陡峭險峻，員警隨即通報消防隊及山地義勇警察到場支援，合力將受困夫妻救出，2人僅輕微擦傷，意識清楚，員警立即安撫情緒並接駁至宇老派出所休息。

獲救後，沈姓夫妻對員警及救援人員冒著濃霧、機智運用警笛定位表達深深感謝，並對警方積極救護的辛勞感念在心。

橫山分局呼籲，山區道路彎曲陡峭，天候多變，用路人務必減速慢行；若遇緊急狀況，請保持冷靜並詳細告知位置或附近地標，以利搜救人員迅速到場救援。

秀巒派出所所長高恩賜沿途每隔5秒鳴放警報器，引導報案人辨聲辨位。圖／警方提供
秀巒派出所所長高恩賜沿途每隔5秒鳴放警報器，引導報案人辨聲辨位。圖／警方提供

新竹縣警察局橫山分局勤務指揮中心昨天晚間17時28分接獲110通報後，立即指揮秀巒派出所及宇老派出所員警馳援。圖／警方提供
新竹縣警察局橫山分局勤務指揮中心昨天晚間17時28分接獲110通報後，立即指揮秀巒派出所及宇老派出所員警馳援。圖／警方提供

警察 新竹

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