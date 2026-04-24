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影／網傳竹北「持刀流浪漢」出沒國小周邊 警找到人扣刀送辦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹竹北市日前有持刀流浪漢出沒於國小周邊，有家長在網路公布照片，指出雖然該名流浪漢當時應該未進入校園，但仍須提高警覺。對此，竹北分局回應，當天接獲報案後，員警即時到場處置，並於附近超商內查獲該名男子，當場扣留其所持菜刀，全案已依違反社會秩序維護法，移請新竹地方法院裁處。

有家長在網路群組流傳，這名流浪漢在4月16日持刀流浪漢出沒於國小周邊，當時有三位員警入校了解，雖然該名流浪漢未進入校園，但孩童的安全不分校內外，仍需提高警覺。此外，這名流浪漢近期仍然在附近徘徊，國中小周邊均能看到他的蹤影，呼籲家長們留意照片特徵，若再次發現該名人士，請主動聯繫警方告知出沒位置，也透過警方專業處理，將潛在風險移出學區，避免孩子受到安全威脅。

竹北分局六家所所長鄭筆濃澄清，當日六家派出所接獲報案，指稱有男子手持刀械於路上行走。員警即時到場處置，並於附近超商內查獲該名男子，當場扣留其所持菜刀，現場未發現有攻擊或實際危害他人之情事。全案已依違反社會秩序維護法，移請新竹地方法院裁處。

另查該男子居無定所，已通報社會處介入關懷，並請其提供必要之協助與輔導，以降低再發風險。警方強調，持續加強校園周遭巡邏密度與見警率，強化安全維護作為。

警方呼籲，請民眾勿過度恐慌，並請家長多加留意孩童通學安全，避免單獨逗留偏僻處所，共同維護校園周邊安全環境。

竹北分局回應，當天接獲報案後，員警即時到場處置，並於附近超商內查獲該名男子，當場扣留其所持菜刀。圖／警方提供
竹北分局回應，當天接獲報案後，員警即時到場處置，並於附近超商內查獲該名男子，當場扣留其所持菜刀。圖／警方提供

校園 新竹 竹北

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