桃園市議員朱珍瑤服務處驚傳遭人闖入恐嚇。圖：截自朱珍瑤臉書

國民黨籍桃園市議員朱珍瑤服務處於4月21日上午驚傳遭人闖入恐嚇。一名黑衣男子於上午10時20分許，趁朱珍瑤不在場，僅一名服務處人員留守時，以言語施壓要求議員「不要再碰某個議題」，甚至揚言展開抹黑操作。朱珍瑤事後前往八德警分局報案，警方與刑事警察大隊隨即組成專案小組追查，於22日就逮捕涉嫌男子到案，訊後將其依法送辦，經法院裁定3萬元交保。

桃園市議員朱珍瑤聲明。圖：截自朱珍瑤臉書

朱珍瑤指出，該名黑衣男子當時以看似「善意提醒」的方式，對留守人員進行帶有威脅意味的言語挑釁，並提及市長及其他民意代表也可能成為鎖定對象。她痛批這不只是單純閒聊，而是企圖用恐懼讓人閉嘴的手段，是對於民主社會公開發聲者的挑戰，強調自己面對威脅絕不退縮。此外，她更提醒所有市民，對於任何關於朱珍瑤、服務處或助理的未經證實消息，請務必提高警覺，不輕信、不轉傳、不渲染，若有疑問，請直接致電服務處或向她本人查證。

八德分局說明，警方獲報後隨即報請桃園地檢署檢察官指揮並核發拘票於22日逮捕涉嫌人1人到案，全案偵訊後，於當日依刑法恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦，經檢察官複訊後，諭知3萬元交保候傳。案情細節尚待檢察官偵查釐清，基於偵查不公開原則，並避免影響偵查程序進行，暫無法對外說明案情。

八德分局進一步提到，此次大選桃園市警局已於1月27日成立「查察賄選防制暴力專案小組」，啟動查察賄選、防制暴力及查處選舉假訊息偵查機制；桃園地檢署亦於4月22日召集相關單位召開「115年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長張春暉主持，張春暉強調各選舉查察機關應著手於「嚴查賄選及暴力」、「斬斷選舉賭盤」、「防堵假訊息干擾」、「阻斷境外勢力介選」等四大工作，選舉期間若有疑似妨害選舉情事，將嚴加查辦。八德分局將持續秉持「行政中立、依法行政」原則，積極蒐報各類妨害選舉情資，強力查察賄選、防制暴力，確保選舉公平順利完成。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園議員朱珍瑤遭威脅！黑衣男闖服務處嗆「別碰這議題」