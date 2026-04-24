快訊

緝毒犬「誤判泡麵是毒品」遭海關大聲飆罵 旅客目擊「牠委屈趴地」引爭議

毒品北上、槍枝南下！美國與墨西哥的犯罪共生問題

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

聽新聞
0:00 / 0:00

等紅燈恍神？龜山運將突「倒退嚕」小客車慘遭波及

桃園電子報／ 桃園電子報

1777000584567 0
營業小客車因不明原因突然向後倒車。圖：截自黑色豪門企業

桃園市龜山區一名45歲王姓男子4月21日下午14時許駕駛計程車，行經許文德路28號附近停等紅燈時，因不明原因突然向後倒車，導致撞擊後方由31歲連姓男子駕駛的自小客車，所幸現場無人受傷。

1777000561797 0
所幸現場無人受傷。圖：截自黑色豪門企業

龜山警分局說明，4月21日下午在龜山區文德路28號前，45歲王姓男子駕駛營業小客車停等紅燈時，倒車不慎撞擊後方31歲連姓男子所駕駛之自小客車，現場無人受傷，員警到場依規定處理。

警方表示，雙方經員警酒測，酒測值均為0。提醒駕駛人於道路應依規定行駛，勿任意倒車及變換車道，以避免類似事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】等紅燈恍神？龜山運將突「倒退嚕」小客車慘遭波及

延伸閱讀

凌晨突轉向？美軍印度洋攔截「受制裁」油輪 曾走私伊朗原油

交通部斥5.4億補貼運將加油錢 5月20日起最高領6000元

5月9日「媽祖生」3生肖必拜…雞招來姻緣、他正財偏財一把抓

NBA／快艇遭淘汰保羅發梗圖嘲諷！勇士巴特勒和柯瑞「學山羊叫」

相關新聞

影／嘉義28歲女疑闖紅燈路口撞飛機車 傷重送醫不治

嘉義縣中埔鄉台3線與台18線路口今早發生死亡車禍，28歲鄧姓女子騎機車行經路口時，疑似闖紅燈，與另名55歲黃姓女子機車發生碰撞。鄧女頭部及胸部等多處重創，送醫急救仍因傷重宣告不治，黃女則手腳輕傷，包紮後已離院，事故原因仍待警方調查釐清。

慶生完2天遇死劫！台中男診所腸胃鏡猝死 2幼子淚喊：我們沒有爸爸了

台中某診爆發醫療事故，家屬指控，一名男子本月15日到診所接受腸胃鏡檢查，突然喪失心跳，送醫搶救不治，2名孩子哭喊「我們沒有爸爸了」，男子過完生日才二天遇死劫，診所竟連半句道歉慰問都沒有。對此，該診所聲明表示，深感關切與不捨，配合相關單位釐清事實。

影／捷運萬大線永和工地傳工安意外 2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

捷運萬大線在永和區仁路工地今天上午傳出工安意外，2名工人疑遭掉落鐵管砸傷送醫，意外發生原因現由警方調查釐清。

影／網傳竹北「持刀流浪漢」出沒國小周邊 警找到人扣刀送辦

新竹縣竹北市日前有持刀流浪漢出沒於國小周邊，有家長在網路公布照片，指出雖然該名流浪漢當時應該未進入校園，但仍須提高警覺。對此，竹北分局回應，當天接獲報案後，員警即時到場處置，並於附近超商內查獲該名男子，當場扣留其所持菜刀，全案已依違反社會秩序維護法，移請新竹地方法院裁處。

國1北向西螺路段1輛曳引車自撞翻覆 「紫爆」回堵5公里

鋒面通過影響，中南部今天慎防劇烈天氣。高速公路局表示，今天下午1時11分，國道1號北向225K過中沙大橋，有1輛曳引車車頭自撞翻車事故，占中外車道，回堵5公里至西螺服務區。國1西螺-西螺服務區北向路段「紫爆」，車速只有7公里。

高雄岡山分局警備隊警員送公文突血壓低 逆向撞待轉3輛車送醫狀況曝

高雄市岡山警分局警備隊一名51歲吳姓警員今天上午11時20分許，駕警備車至交通大隊送公文時，因血壓低，不慎逆向撞上在待轉區的3輛轎車及計程車，吳員受輕傷被送醫治療，幸無大礙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。