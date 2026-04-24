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等紅燈恍神？龜山運將突「倒退嚕」小客車慘遭波及
桃園市龜山區一名45歲王姓男子4月21日下午14時許駕駛計程車，行經許文德路28號附近停等紅燈時，因不明原因突然向後倒車，導致撞擊後方由31歲連姓男子駕駛的自小客車，所幸現場無人受傷。
龜山警分局說明，4月21日下午在龜山區文德路28號前，45歲王姓男子駕駛營業小客車停等紅燈時，倒車不慎撞擊後方31歲連姓男子所駕駛之自小客車，現場無人受傷，員警到場依規定處理。
警方表示，雙方經員警酒測，酒測值均為0。提醒駕駛人於道路應依規定行駛，勿任意倒車及變換車道，以避免類似事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】等紅燈恍神？龜山運將突「倒退嚕」小客車慘遭波及
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