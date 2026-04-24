快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化和美再爆犬隻追咬事故 14歲國中生摔落水溝受傷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣和美鎮太平路再度發生犬隻追咬事件，一名14歲國中生騎乘電動車行經該路段時，突遭3隻犬追逐撲咬，少年在閃避過程中失控，連人帶車摔入路旁水溝，造成身體多處擦傷。彰化縣動物防疫所表示，已於今日上午派員到場調查，釐清涉案犬隻是否為有主犬。

縣議員賴清美痛批，此案為今年3月多起狗追人事件後再度發生，要求動防所盡速全面清查並強力捕捉，「還給民眾一條安心回家的路」。

賴清美也指出，自己過去也曾在同一路段遭犬隻追逐甚至咬傷，居民長期處於恐懼之中，如今再傳傷人事件，相關單位不應再消極以對。

近期和美鎮及埤頭鄉接連傳出犬隻傷人案件，其中太平路一帶更聚集約15隻遊蕩犬，被地方稱為「猛犬軍團」，頻繁出現追逐、攻擊情形。2月24日曾有婦人遭追咬逃入民宅仍受傷；3月2日也有騎腳踏車婦人遭追逐摔車，甚至有騎士白天貼牆行駛仍遭犬隻衝出追趕。

動防所當時調查指出，該批犬隻部分原由一名婦人飼養，因飼主住院無人照料，家人將長期鍊養犬隻放養，導致犬群聚集並四處遊蕩，目前已捕捉9隻，後續將依規對飼主開罰。

動防所表示，若確認此次肇事犬隻為有主犬，將依動物保護法第20條及第31條，要求飼主負起管理責任；如因疏縱導致傷人，最高可裁處1萬5000元罰鍰。

彰化縣和美鎮太平路再度發生犬隻追咬事件，一名14歲國中生騎乘電動車行經該路段時，突遭3隻犬追逐撲咬，少年在閃避過程中失控，連人帶車摔入路旁水溝。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮太平路再度發生犬隻追咬事件，一名14歲國中生騎乘電動車行經該路段時，突遭3隻犬追逐撲咬，少年在閃避過程中失控，連人帶車摔入路旁水溝。圖／賴清美提供

彰化 賴清美

延伸閱讀

嘉義黑心繁殖場63犬疑遭殘忍割聲帶 場主辯稱不知情送辦

猛犬軍團？彰化飼主放養狗釀連環傷人 7旬婦遭圍攻重傷住院

寵物美容定型化契約 爆5大缺失

兒下車暴衝遭撞…家長索賠20萬醫藥費！影片曝光網驚：是台中都市傳說

相關新聞

影／捷運萬大線永和工地傳工安意外 2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

捷運萬大線在永和區仁路工地今天上午傳出工安意外，2名工人疑遭掉落鐵管砸傷送醫，意外發生原因現由警方調查釐清。

影／逃逸移工騎機車鬼切釀2人受傷肇逃 逍遙50天警壓制畫面曝

越南籍逃逸移工孫姓男子上月3日晚間騎機車在高市翠亨南路與中平路口，從內側車道鬼切至外車道，釀2名機車騎士追撞摔傷，孫男肇逃；警方調監視器追查，發現原車主移工已回國，比對逃逸路線，50天後發現孫男蹤影，孫棄車逃200公尺就逮。

影／網傳竹北「持刀流浪漢」出沒國小周邊 警找到人扣刀送辦

新竹縣竹北市日前有持刀流浪漢出沒於國小周邊，有家長在網路公布照片，指出雖然該名流浪漢當時應該未進入校園，但仍須提高警覺。對此，竹北分局回應，當天接獲報案後，員警即時到場處置，並於附近超商內查獲該名男子，當場扣留其所持菜刀，全案已依違反社會秩序維護法，移請新竹地方法院裁處。

影／八里男違停買蔥抓餅 慘遭翻覆貨櫃夾撞差點砸在車頂

別違停才安全！新北市八里昨天有1名男子貪圖方便將車停在台64匝道口紅線，走到轉角買蔥抓餅不到3分鐘，他的車就被翻覆的40公噸貨櫃夾撞於護欄間，只差一點點便直接砸在車頂，禍不單行再收違停罰單，貨櫃車也超載。

影／砰一聲！神岡深夜驚傳擄人衝突 毒販開車失控衝進騎樓

台中市神岡區昨天深夜驚傳巨響，21歲陳姓男子疑因債務糾紛，夥同2名友人強拉22歲陳姓被害人上車，未料雙方在車內發生拉扯，導致車輛失控直接衝撞路邊騎樓，造成鐵皮屋及3輛機車全毀，警方獲報趕抵，不僅當場制伏犯嫌，更在車內搜出大麻與K他命，全案依公共危險、毒品及妨害自由等罪嫌移送法辦。

北市水源快速道路2車擦撞塞爆 1名5歲孩童受驚送醫

台北市水源快速道路今天早上發生交通事故，兩輛汽車行經水源快往北接基隆高架路段時發生碰撞，事故占據全線車道，導致交通一度中斷，救護人員到場，將一名受到驚嚇的5歲孩童送醫觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。