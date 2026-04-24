影／彰化和美再爆犬隻追咬事故 14歲國中生摔落水溝受傷

彰化縣和美鎮太平路再度發生犬隻追咬事件，一名14歲國中生騎乘電動車行經該路段時，突遭3隻犬追逐撲咬，少年在閃避過程中失控，連人帶車摔入路旁水溝，造成身體多處擦傷。彰化縣動物防疫所表示，已於今日上午派員到場調查，釐清涉案犬隻是否為有主犬。

縣議員賴清美痛批，此案為今年3月多起狗追人事件後再度發生，要求動防所盡速全面清查並強力捕捉，「還給民眾一條安心回家的路」。

賴清美也指出，自己過去也曾在同一路段遭犬隻追逐甚至咬傷，居民長期處於恐懼之中，如今再傳傷人事件，相關單位不應再消極以對。

近期和美鎮及埤頭鄉接連傳出犬隻傷人案件，其中太平路一帶更聚集約15隻遊蕩犬，被地方稱為「猛犬軍團」，頻繁出現追逐、攻擊情形。2月24日曾有婦人遭追咬逃入民宅仍受傷；3月2日也有騎腳踏車婦人遭追逐摔車，甚至有騎士白天貼牆行駛仍遭犬隻衝出追趕。

動防所當時調查指出，該批犬隻部分原由一名婦人飼養，因飼主住院無人照料，家人將長期鍊養犬隻放養，導致犬群聚集並四處遊蕩，目前已捕捉9隻，後續將依規對飼主開罰。

動防所表示，若確認此次肇事犬隻為有主犬，將依動物保護法第20條及第31條，要求飼主負起管理責任；如因疏縱導致傷人，最高可裁處1萬5000元罰鍰。