影／八里男違停買蔥抓餅 慘遭翻覆貨櫃夾撞差點砸在車頂

別違停才安全！新北市八里昨天有1名男子貪圖方便將車停在台64匝道口紅線，走到轉角買蔥抓餅不到3分鐘，他的車就被翻覆的40公噸貨櫃夾撞於護欄間，只差一點點便直接砸在車頂，禍不單行再收違停罰單，貨櫃車也超載。

事故地點鄰近台北商港，整日都有許多貨櫃車往來。41歲郭男昨天上午8時許駕駛休旅車違停在台64線高架快速公路八里交流道口，下車走到後方中華路轉角買早餐，突然聽見轟然巨響，路面晃動如地震。

那是37歲羅姓司機駕駛的聯結貨櫃車從中華路欲左轉開上台64線，過彎時失去重心翻覆，大貨櫃重重砸在地上向外滑甩，把郭男的休旅車推撞向護欄夾擊。

羅男向上掀開車門自行脫困，郭男拎著蔥抓餅趕回查看車損，急得直抓頭。路口監視器畫面顯示貨櫃傾倒時，只差一點點就會直接砸在休旅車頂，勢必壓扁造成更嚴重損毀，幸好全案無人受傷。

警方到場處理，郭男的休旅車因紅線違停受罰600以上1200元以下罰鍰。貨櫃車拖離現場再過磅，裝載貨物核定重量35公噸，實測達40.7公噸，因超重處1萬5000元罰鍰。

新北市八里昨天有1名男子貪圖方便將車停在台64線快速公路匝道口紅線，走到轉角買蔥抓餅不到3分鐘，他的車就被翻覆的40公噸貨櫃夾撞於護欄間。記者林昭彰／翻攝

新北市八里昨天有1輛聯結貨櫃車轉彎時失去重心翻覆，將路旁違停休旅車推撞向護欄夾擊。記者林昭彰／翻攝

新北市八里昨天有1名男子貪圖方便將車停在台64線快速公路匝道口紅線，走到轉角買早餐不到3分鐘，休旅車就被翻覆的40公噸貨櫃夾撞於護欄間，他拎著蔥抓餅趕回查看車損，急得直抓頭。記者林昭彰／翻攝

新北市八里昨天有1名男子貪圖方便將車停在台64線快速公路匝道口紅線，走到轉角買蔥抓餅不到3分鐘，他的車就被翻覆的40公噸貨櫃夾撞於護欄間，只差一點點便直接砸在車頂，勢必壓扁造成更嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝

新北市八里昨天有1輛聯結貨櫃車轉彎時失去重心翻覆，將路旁違停休旅車推撞向護欄夾擊，貨櫃車司機向上掀開車門自行脫困。記者林昭彰／翻攝