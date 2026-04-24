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中正一女警產後離世 檢察官預計28日解剖

中央社／ 台北24日電

台北市警察局中正第一分局女警陳芊雯18日產下首胎，卻因產後大失血急救不治，女嬰也因腦部缺氧受損接受治療中。台北地檢署檢察官已於22日相驗，預計下週二（28日）上午解剖遺體，釐清死因。

據悉，陳芊雯平日負責重要首長安全勤務工作，在母親節前夕產下首胎女嬰「安安」，但她因產後失血過多，歷經急救1天後，於20日凌晨辭世。由於女嬰「安安」身體狀況尚未穩定，腦部也因缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察。

中正一分局考量家屬除要悲痛接受陳芊雯辭世，還要面臨照護「安安」的沉重經濟壓力，主動對外發起募款活動。由於善款湧入超乎預期，中正一分局昨天發布新聞稿，請民眾即時起停止匯款

中正一分局表示，為確保善款運用符合原始關懷及照護目的，正積極協助家屬設立「安安」專屬信託專戶，並規劃將所收受的各界款項，全數轉入信託帳戶統一管理，專款專用於其醫療、復健、生活及未來教育所需，確保資金使用透明且妥適。

媒體報導，陳女18日到新北市三重區的診所自然產，產後出現無法止血等情況，診所轉送新北市立聯合醫院治療後，再轉至台北馬偕醫院搶救，20日因失血過多不治。家屬懷疑診所延遲25分鐘送醫，認為死因有疑義，報案要求警方走刑事相驗程序。

據了解，檢察官已於22日對遺體進行相驗，預計下週二（28日）上午會同法醫解剖，釐清死因。

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