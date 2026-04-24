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影／他酒駕車禍想落跑 熱心男肉粽吃一半起身攔阻助警抓人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

39歲盧姓男子昨上午11時開小貨車經台南市金華路四段與民權路三段路口，與45歲呂姓男子騎機車擦撞，呂疑酒後駕車，不顧身上擦挫傷企圖逃逸，正在路旁小吃店吃肉粽的男子見狀起身攔阻，協助員警抓人，經呼氣酒測值超標，經救護車到場將他送醫診治，並涉公共危險罪嫌送辦。

長樂派出所副所長莊民誠說，分局獲報，隨即派員到場查處，盧駕駛自小貨車與呂騎乘機車發生交通事故，造成呂擦挫傷。員警對雙方實施酒測，經酒測結果，盧無飲酒情形，呂則酒測值超過標準值，全案依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，車禍原因仍待進一步調查，同時呼籲，行經路口務必減速慢行，並注意車行狀況，切勿酒後駕車，危害他人及自身安全。

據指出，盧開小貨車行經金華路四段與民權路三段路口時，與騎機車的呂碰撞，然而，呂案發後疑因心虛，徒步逃離事故現場。

當時正在路旁小吃店內用餐1名男子目睹車禍經過，發現呂想要落跑，不顧桌上的肉粽才吃了一半，便立刻起身衝出店外，抓住呂手臂，告知他已經報警，不允許他離開。盡管呂數度試圖掙脫，仍在民眾攔阻下，只能乖乖等候員警到場處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盧男昨開小貨車經台南市金華路四段與民權路三段路口，與呂男騎機車擦撞，呂疑酒後駕車，不顧身上擦挫傷企圖逃逸，遭路旁小吃店吃肉粽的熱心男子攔阻。圖／讀者提供
盧男昨開小貨車經台南市金華路四段與民權路三段路口，與呂男騎機車擦撞，呂疑酒後駕車，不顧身上擦挫傷企圖逃逸，遭路旁小吃店吃肉粽的熱心男子攔阻。圖／讀者提供

車禍 酒駕

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