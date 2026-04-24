快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義中埔加油站遭車猛撞 女駕駛驚魂未定手中仍握電子煙

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉台18線一處加油站今早發生撞車意外，45歲邱姓女子開車偏離車道，衝撞加油島，車頭嚴重毀損，邱女下車時全身顫抖，手中仍握著電子煙，巨大聲響引起路人關注，警方初步檢視駕駛狀況，未發現酒駕或毒駕情形，事故發生原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，汽車衝撞瞬間傳出巨大聲響，車頭全毀零件散落，加油站員工與正在加油的民眾紛紛回頭查看，有人驚呼並上前關心，邱女在事故後自行下車，手上拿著電子煙，身體明顯顫抖，神情未定，周圍群眾擔心汽車自燃，紛紛提醒她走遠一點，所幸未波及其他車輛或人員。

警方指出，接獲通報後趕抵處理，初步檢視駕駛狀況，未發現酒駕或毒駕情形，邱女手上拿的是普通電子煙，是否涉及身體不適或操作不當，將進一步釐清。呼籲用路人行經該路段應減速慢行，隨時留意前方車況及周遭環境，避免因突發狀況釀成事故，以確保行車安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣中埔鄉台18線一處加油站今早遭汽車衝撞，撞擊力道猛烈車頭嚴重毀損。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉台18線一處加油站今早遭汽車衝撞，撞擊力道猛烈車頭嚴重毀損。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣中埔鄉台18線一處加油站今早遭汽車衝撞，駕駛驚魂未定下車查看。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉台18線一處加油站今早遭汽車衝撞，駕駛驚魂未定下車查看。記者黃于凡／翻攝

加油站

延伸閱讀

囂張！男子搭北捷吸電子煙 乘客勸阻遭噴煙挑釁氣炸：已投訴

影／砰一聲！神岡深夜驚傳擄人衝突 毒販開車失控衝進騎樓

兒下車暴衝遭撞…家長索賠20萬醫藥費！影片曝光網驚：是台中都市傳說

楊梅7旬翁騎電動車自摔呆坐路旁 警消即刻救援

相關新聞

影／捷運萬大線永和工地傳工安意外 2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

捷運萬大線在永和區仁路工地今天上午傳出工安意外，2名工人疑遭掉落鐵管砸傷送醫，意外發生原因現由警方調查釐清。

影／逃逸移工騎機車鬼切釀2人受傷肇逃 逍遙50天警壓制畫面曝

越南籍逃逸移工孫姓男子上月3日晚間騎機車在高市翠亨南路與中平路口，從內側車道鬼切至外車道，釀2名機車騎士追撞摔傷，孫男肇逃；警方調監視器追查，發現原車主移工已回國，比對逃逸路線，50天後發現孫男蹤影，孫棄車逃200公尺就逮。

影／網傳竹北「持刀流浪漢」出沒國小周邊 警找到人扣刀送辦

新竹縣竹北市日前有持刀流浪漢出沒於國小周邊，有家長在網路公布照片，指出雖然該名流浪漢當時應該未進入校園，但仍須提高警覺。對此，竹北分局回應，當天接獲報案後，員警即時到場處置，並於附近超商內查獲該名男子，當場扣留其所持菜刀，全案已依違反社會秩序維護法，移請新竹地方法院裁處。

影／八里男違停買蔥抓餅 慘遭翻覆貨櫃夾撞差點砸在車頂

別違停才安全！新北市八里昨天有1名男子貪圖方便將車停在台64匝道口紅線，走到轉角買蔥抓餅不到3分鐘，他的車就被翻覆的40公噸貨櫃夾撞於護欄間，只差一點點便直接砸在車頂，禍不單行再收違停罰單，貨櫃車也超載。

影／砰一聲！神岡深夜驚傳擄人衝突 毒販開車失控衝進騎樓

台中市神岡區昨天深夜驚傳巨響，21歲陳姓男子疑因債務糾紛，夥同2名友人強拉22歲陳姓被害人上車，未料雙方在車內發生拉扯，導致車輛失控直接衝撞路邊騎樓，造成鐵皮屋及3輛機車全毀，警方獲報趕抵，不僅當場制伏犯嫌，更在車內搜出大麻與K他命，全案依公共危險、毒品及妨害自由等罪嫌移送法辦。

北市水源快速道路2車擦撞塞爆 1名5歲孩童受驚送醫

台北市水源快速道路今天早上發生交通事故，兩輛汽車行經水源快往北接基隆高架路段時發生碰撞，事故占據全線車道，導致交通一度中斷，救護人員到場，將一名受到驚嚇的5歲孩童送醫觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。