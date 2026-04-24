嘉義中埔加油站遭車猛撞 女駕駛驚魂未定手中仍握電子煙

嘉義縣中埔鄉台18線一處加油站今早發生撞車意外，45歲邱姓女子開車偏離車道，衝撞加油島，車頭嚴重毀損，邱女下車時全身顫抖，手中仍握著電子煙，巨大聲響引起路人關注，警方初步檢視駕駛狀況，未發現酒駕或毒駕情形，事故發生原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，汽車衝撞瞬間傳出巨大聲響，車頭全毀零件散落，加油站員工與正在加油的民眾紛紛回頭查看，有人驚呼並上前關心，邱女在事故後自行下車，手上拿著電子煙，身體明顯顫抖，神情未定，周圍群眾擔心汽車自燃，紛紛提醒她走遠一點，所幸未波及其他車輛或人員。

警方指出，接獲通報後趕抵處理，初步檢視駕駛狀況，未發現酒駕或毒駕情形，邱女手上拿的是普通電子煙，是否涉及身體不適或操作不當，將進一步釐清。呼籲用路人行經該路段應減速慢行，隨時留意前方車況及周遭環境，避免因突發狀況釀成事故，以確保行車安全。

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嘉義縣中埔鄉台18線一處加油站今早遭汽車衝撞，撞擊力道猛烈車頭嚴重毀損。記者黃于凡／翻攝