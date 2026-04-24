影／砰一聲！神岡深夜驚傳擄人衝突 毒販開車失控衝進騎樓

台中市神岡區昨天深夜驚傳巨響，21歲陳姓男子疑因債務糾紛，夥同2名友人強拉22歲陳姓被害人上車，未料雙方在車內發生拉扯，導致車輛失控直接衝撞路邊騎樓，造成鐵皮屋及3輛機車全毀，警方獲報趕抵，不僅當場制伏犯嫌，更在車內搜出大麻與K他命，全案依公共危險、毒品及妨害自由等罪嫌移送法辦。

豐原分局指出，於昨晚9時58分接獲報案，指稱神岡區豐洲路135巷發生激烈糾紛與車禍。員警趕抵現場時，發現一輛白色轎車半截車身已撞進路旁鐵皮騎樓，現場零件散落一地，3輛停放在旁的機車無辜受波及，滿目瘡痍。

經警方初步調查，21歲陳姓主嫌因與22歲陳姓被害人有金錢糾紛，因而駕車載著29歲劉男與18歲張男前往相約地點談判；被害人上車後因心生恐懼欲脫身，雙方在行駛中的車內爆發肢體衝突，導致駕駛座的陳嫌操作失控，整輛車直接衝上騎樓。

警方並表示，辦案人員在控制現場並協助傷患就醫時，眼尖發現車內散發異味，隨即展開搜索，果真查獲二級毒品大麻及三級毒品K他命等證物；駕駛陳嫌坦承事前曾吸食毒品，警方訊後依刑法公共危險（毒駕）、毀損、妨害自由及毒品危害防制條例罪嫌，將全車3人移送台中地檢署偵辦。

此外，針對毒駕部分，警方另依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款開單舉發，陳嫌將面臨最高12萬元的罰鍰並吊扣駕照。

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