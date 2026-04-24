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影／逃逸移工騎機車鬼切釀2人受傷肇逃 逍遙50天警壓制畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍逃逸移工孫姓男子上月3日晚間騎機車在高市翠亨南路與中平路口，從內側車道鬼切至外車道，釀2名機車騎士追撞摔傷，孫男肇逃；警方調監視器追查，發現原車主移工已回國，比對逃逸路線，50天後發現孫男蹤影，孫棄車逃200公尺就逮。

前鎮警分局指出，上月3日晚間6時30分許，一名機車騎士行經翠亨南路與中平路口時，突從內側車道大角度切出外車道，導致騎機車的50歲林姓男子來不及反應緊急煞車，和後方的42歲洪姓男子機車擦撞，兩人雙雙倒地，身體和手腳受有擦挫傷。

林男當時見肇事騎士欲逃離現場，大聲喝止，未料對方僅回頭一瞥，隨即加速逃離現場。警方獲報後成立專案追查，調閱行車記錄器及周邊監視器，以車追人。

警方追查發現，該車登記於一名越南籍移工名下，但原車主早已返國逾一年，實際使用人身分不明，案件一度陷入膠著。後警方持續擴大調閱監視器比對路線，掌握該輛機車頻繁出現在鳳山區五甲三路一帶，隨即展開重點巡邏與埋伏。

經多日查找，警方於4月21日上午7時許發現2男雙載騎乘該輛機車，立即尾隨，於鳳山區大德街與五甲二路路口攔截，騎機車的男子見警心虛，當場棄車狂奔逃逸。

男子逃逸200公尺，又是途折返現場騎機車被警方追至壓制逮捕。警方清查身分，發現25歲孫姓男子是越南籍逃逸移工，已逃逸2年，後載男子則是合法移工；孫稱因擔心遭查緝遣返，事故發生時才會選擇肇逃。

警詢後，依公共危險肇事逃逸罪嫌，將孫移送高雄地檢署偵辦，另逾期居留部分移請移民署依法處理。

越南逃逸移工孫姓男子上月3日在高市前鎮區路口騎機車鬼切釀2騎士受傷肇逃，逍遙50天，警追緝發現蹤影，他棄車逃200公尺就逮。記者石秀華／翻攝
越南逃逸移工孫姓男子上月3日在高市前鎮區路口騎機車鬼切釀2騎士受傷肇逃，逍遙50天，警追緝發現蹤影，他棄車逃200公尺就逮。記者石秀華／翻攝

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