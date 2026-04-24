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楊梅7旬翁騎電動車自摔呆坐路旁 警消即刻救援

桃園電子報／ 桃園電子報

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老翁騎電動車不慎自摔受傷，暫時坐在路邊休。圖：讀者提供

桃園市楊梅區高榮路一名昨(23)日下午13時許，有一名72歲張姓老翁獨自坐在路旁，且腳部受傷，楊梅警分局員警巡邏經過，立即上前關心。原來，老翁騎電動車不慎自摔受傷，才暫時坐在路邊休息，員警得知後先將他攙扶至陰涼處休息，並通知救護人員到場檢傷，所幸除了擦挫傷外，沒有大礙。後續警方將老翁帶返派出所安置後，通知家屬將其接回，化解一場驚魂。

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警方將老翁帶返派出所安置後，通知家屬將其接回，化解一場驚魂。圖：讀者提供

幼獅派出所說明，警員曾瑋軒、劉佳純昨日下午執行巡邏勤務時，行經楊梅區高榮路242巷時，發現一名老翁坐在路旁，腳部有傷，立即上前關懷。經了解，老翁先前騎乘電動車不慎自摔，導致腳部受傷，暫時無法行動而在路旁休息。員警隨即協助將老翁攙扶至陰涼處休息，並於現場協助處理事故，同時通知救護人員到場檢視傷勢。所幸經檢查確認僅為擦挫傷無其他嚴重傷勢。隨後，員警將老翁帶返派出所休息，並提供飲水及餅乾充飢，並聯繫其家屬到所接回，並說明相關情形。老翁及家屬對員警熱心協助深表感謝。

楊梅分局長吳傳銘表示，為民服務是警察的重要工作，對於派出員警能夠及時前往協助，以避免發生意外狀況，值得讚許。並呼籲民眾家中如有高齡長者外出，應多加留意其行動安全及身體狀況，騎乘車輛時務必減速慢行、注意路況，以避免發生意外。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅7旬翁騎電動車自摔呆坐路旁 警消即刻救援

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