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影／台南東區連棟大樓4樓冒火煙 出動雲梯車救出5人送醫

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南東區東興路段一棟6樓鐵皮加蓋連棟大樓今晨5時37分許傳出火警，據案4樓有火煙竄出，5樓有兩處共5人受困，消防局出動大批人車救援，經指揮中心與受困者聯繫，就地避難，隨後入內將3人帶出，另同樓層不同門號有2人以雲梯車救出，5人均清醒送醫，火勢也很快撲滅。

消防局調查，該住宅大樓為租賃場所，4樓房間雜物燃燒，疑為電風扇引起火災，經出水搶救後，約20分鐘後火勢撲滅。消防人員撲滅排煙及搜索，並將已脫困5人分別送往成大及奇美2醫院診治，因有財損屋主也申請火調。

消防局統計，該大樓5樓同門牌3人由消防人員入內帶出，分別是24歲曾姓、25歲陳姓、21歲王姓3名男子，分別由搶救人員入內共生面罩帶出，3人鼻孔有碳粒、人均清醒，送往成大醫院診治。

另門牌則有2人以雲梯車救出，分別是72歲賴姓婦人及40歲魯姓男子，2人鼻孔有碳粒、人均清醒，送往永康奇美醫院診治。

台南東區東興路段一棟6樓鐵皮加蓋連棟住宅大樓今晨5時37分許傳出火警，傳有5人受困，分別由搶救人員入內及雲梯車救出，5人均清醒送醫診治。圖／讀者提供
台南東區東興路段一棟6樓鐵皮加蓋連棟住宅大樓今晨5時37分許傳出火警，傳有5人受困，分別由搶救人員入內及雲梯車救出，5人均清醒送醫診治。圖／讀者提供

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