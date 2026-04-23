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北市女警產後大出血亡 蔣萬安承諾全力救助「安安」：守護妳深愛的家人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

任職北市警中正一分局的兩線二星警務員陳芊雯，18日女兒「安安」誕生，孰料因產後大出血，經急救一天無效，20日凌晨離開人世，年僅36歲。台北市長蔣萬安今天在臉書哀悼，並透露他已特別請馬偕全力救助芊雯寶貝女兒「安安」。「請芊雯放心，我們會全力守護孩子平安健康，守護你最掛念、深愛的家人。」

「很不捨，芊雯離開了我們。」蔣萬安今天在臉書表示，陳芊雯是一位富有正義感、責任心的優秀警務員。在中正第一分局這樣勤務繁重的單位，同仁眼中的她，總是笑瞇瞇地站在隊伍最前排，勇於接受任務和挑戰。

2024年，芊雯從七千名警力中脫穎而出，榮獲台北市警察最高榮譽「金吾獎」。蔣說，「那天，我親手頒發獎座給她，並和她們一家人合影留念，我們都深深地以她為榮。」聽聞噩耗的第一時間，「我非常心痛，立即指示警察局長全力協助治喪，並提供長期的關懷與支持。」

蔣萬安說，今天下午，他到靈前拈香，也看到警察局同仁自發地輪流來致意、陪伴家屬。對於芊雯的離世，大家都萬分不捨。陳爸爸跟他聊到，自己當了30年義警，或許芊雯就是從小看著爸爸穿制服，萌生了投入警界、為社會服務的使命感。

「芊雯的離開不只是家人的損失，更是國家的損失。」蔣萬安說，除了表達哀悼，他也向家屬承諾，只要有任何需要，警察局、衛生局、社會局都會第一時間提供協助，市府一定會陪伴家屬走過最艱難的時刻；由於愛女安安身體狀況尚未穩定，腦部因缺氧受損仍在加護病房治療與觀察，蔣說，「我也特別請馬偕醫院院方全力救助芊雯的寶貝女兒。」

台北市長蔣萬安今天在臉書貼出2024年時，親手頒獎給陳芊雯榮獲北市警察最高榮譽「金吾獎」的照片。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安今天在臉書貼出2024年時，親手頒獎給陳芊雯榮獲北市警察最高榮譽「金吾獎」的照片。圖／取自蔣萬安臉書

警察 北市 蔣萬安

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