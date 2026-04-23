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台南女高中生放學人行道遇襲 涉案男子落網

中央社／ 台南23日電

台南1名女高中生昨天放學走在人行道時，突遭1名男子從後方襲擊，企圖拖進路旁空地，熱心民眾持木棍喝阻，男子隨即逃逸，警方今天下午拘提到案，預定明天召開記者會說明。

台南市警察局永康分局今晚表示，專案小組調閱相關事證後鎖定犯嫌，下午5時55分在東區勝利路發現涉案蔡姓男子正在騎車，立刻攔下逮捕。

警方初步調查，32歲蔡男從事服務業，犯案動機不明，有待釐清。

遇襲女學生昨天下午5時50分放學走在永康區人行道前往公車站，低頭看手機訊息時，1名戴著口罩和手套、身上散發檳榔味的男子從後方接近，突然伸手摀住女學生嘴巴及拉扯書包，企圖拖進路旁空地。

女學生當下和男子拉扯及呼救，1名機車騎士發現後停車，隨手拿起路旁1根木棍向前喝阻，男子見狀立刻逃逸，女學生隨即以手機拍下男子背影，且在機車騎士陪同下報案。女學生遇襲後，身上有多處挫傷，如今在家休養。

台南 人行道

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