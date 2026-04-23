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新埔化纖廠氣爆釀2死 監院促成立災害事故資訊介接平台

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

遠東新新埔化纖廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷。監察院認為跨機關風險資訊勾稽與橫向聯繫機制，仍有精進空間，並應成立「災害事故資訊介接平台」。新竹縣政府表示，有關災害事故資訊介接平台，請中央盡快成立，縣府將全力配合。

監察院對於遠東新新埔化纖廠氣爆案提出調查4項重點，其中一項認為現行「職災通報向中央職安署」與「火災報案向地方消防局」雙軌並行，導致消防局與職安署對該廠歷年事故掌握存有數據落差，無法瞭解廠區真實的高風險全貌；而地方各局處本位主義，也缺乏跨域預警能力。

監察院強調，政府本一體，行政院應督促勞動部、內政部及地方政府，研議建立跨機關的「災害事故資訊介接平台」，將環保違規如化學洩漏異味、消防救災紀錄與勞動檢查數據相互勾稽，使各機關掌握資訊一致，落實動態風險監控，以積極保障勞工生命財產安全。

新竹縣環保局說明，由於異味空氣汙染事件之處理，因其來源及成因多元，因個案情形各有不同，環保局將持續與新竹縣政府消防局及相關權責機關保持聯繫與資訊交流，適時檢視相關作業流程。

此外，環保局核准事業運作之毒性及關注化學物質相關許可，皆同時將有關資料副知消防局。如有毒性及關注化學物質危害事件發生時，環保局亦即時橫向通知消防局及環境部化學管理署北區環境事故技術小組協助處理，以有效應變事故。

新竹縣消防局表示，當初在回覆監察院時，即說明事發處所使用公共危險物品無法釐清，當時開立舉發單，但後來舉發單被行政院訴願會駁回，認定本局開立單據有誤，不可認定該處所有使用公共危險物品。因此，消防局期盼中央盡快成立災害事故資訊介接平台，確認相關疑慮，地方政府將全力配合。

新竹縣政府強調，有關災害事故資訊介接平台部分，請中央盡快成立，縣府將全力配合。

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣 新竹 監院

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