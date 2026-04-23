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新北貨櫃車翻覆撞路邊違停車 車主買早餐逃過一劫

中央社／ 新北23日電

新北市八里區台64線匝道口，今天上午8時許貨櫃車行經時，左轉時因不明原因翻覆，車體前衝並直接撞擊路邊停車，所幸車主下車買早餐而逃過一劫，肇責正由警方調查釐清。

蘆洲分局以訊息說明，案發地點在台64線八里區往五股方向上匝道口附近，37歲羅姓男子上午8時45分駕駛貨櫃車沿中華路左轉欲往台64線匝道處，因不明原因翻覆。

警方表示，貨櫃車翻覆時，整輛車前衝衝撞到路旁停車，所幸車主41歲郭姓男子剛下車買早餐，才幸運逃過一劫，但返回時，愛車已毀損嚴重。

警方表示，經檢測，羅男及郭男酒測值為0，詳細肇事原因有待後續調查釐清。但因郭男是紅線違停，警方當場先開單舉發，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。另外，羅男也因貨櫃車超載被開單，依超重噸數可處1萬5000元罰鍰。

貨櫃 新北

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