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轎車凌晨擅闖平交道 阿里山林鐵台車受損、1人受傷
阿里山林業鐵路道班人員今天凌晨5時許執行朝巡勤務，行經嘉義市新生路平交道時，轎車擅闖平交道撞及台車，造成台車受損和林鐵1員工受傷，全案請警方依法開罰，並求償損失。
林鐵及文資處今天發布新聞稿指出，今天凌晨5時許，阿里山林業鐵路道班人員駕駛台車執行朝巡勤務，行經嘉義市新生路平交道時，發生1輛轎車闖越平交道撞擊台車，台車遭撞擊後損壞及偏離軌道，並造成林鐵1名員工受傷。
林鐵處調閱監視器發現，用路人在平交道告警設備作動後仍強行通過，未依規定於平交道前停等，全案將請警方依據道路交通管理處罰條例裁罰。
林鐵處說，由於事故除造成林鐵員工受傷及設備損壞外，也對鐵路營運及公共安全造成影響，後續將依相關規定向肇事用路人求償醫療及台車修復等相關費用。
事故發生後，林鐵處立刻調派其他台車繼續完成朝巡，未影響阿里山火車行駛營運。
林鐵處呼籲，平交道設有警報、遮斷桿等安全設施，當警示啟動時即代表列車或台車即將通過，用路人應立即停車等候，任何違規闖越行為皆可能釀成嚴重事故。
依據道路交通管理處罰條例第54條規定，「闖越平交道可處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。」
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