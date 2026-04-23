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影／多人打群架無視公權力 她怒批：警應有執法尊嚴而非嫌犯情緒保母

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民眾黨提名參選桃園市議員的徐千晴，近日在街頭拜票時，目睹2、30名男子在桃園區大有路、興一街口聚眾鬥毆，嫌犯甚至與警對峙企圖脫逃，場面極度混亂，桃園警分局小檜溪派出所據報出動快打部隊，數十人鳥獸散，逮到7男還有空氣槍等違禁品，警訊後送辦。

桃園分局表示，前天晚間11時，44歲王男與友人餐敘期間，與另名黃姓友人起口角，大夥送酒醉的王男返家時，在社區門口王、黃2人因故再起口角，進而發生肢體衝突互毆，小檜溪所接獲報案，立刻啟動快打部隊於3分鐘內趕抵現場。

民眾黨前發言人、將參選桃園區議員的徐千晴與競選團隊正巧經過，親眼目擊約20或30名男子手持器械大打出手，警方快打部隊獲報後迅速到場；徐千晴說，沒想到嫌犯見到公權力介入，不僅毫無畏懼，反而氣焰囂張地對警方叫囂、推擠，現場一度陷入對峙，甚至有數名犯嫌企圖趁亂發動車輛逃離現場，無視執法人員的安全。

她力挺警方，面對混亂大亂鬥的局勢，桃園警方隨即採取強勢作為，果斷壓制現場滋事7名男子，在後續搜查過程中，員警於部分現行犯身上及車內當場查獲各類違禁品與疑似毒品；徐透露，根據周邊社區鄰居反映，這群人長期出入這棟大樓，且時常喧嘩與激烈的爭吵聲，早已成為社區安全隱憂，警方隨後將7名男子帶回警所。

親身經歷這場驚魂記的徐千晴感嘆，基層警力在面對不法分子時，往往受到過多束縛。她強調，改革警政體系勢在必行，必須找回基層警方的執法尊嚴，「警察是人民保母，不該是犯嫌的情緒保母」；她同時呼籲，政府應落實「社區零毒品」管制，強化大樓與警方的聯繫網絡，絕不能讓黑幫與毒品勢力侵蝕桃園的社區安寧。

桃園警方則表示，快打部隊到場時，現場人員見狀立刻四散逃逸，員警分頭追緝將涉嫌鬥毆、包括王男在內的7人全數查緝到案，並於其中1名林姓男子背包內，找出空氣槍及鋼珠等物品，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移請偵辦；桃園分局嚴正重申，「暴力零容忍！」任何違法行為必將依法究辦，呼籲民眾切勿以身試法。

民眾黨發言人徐千晴。圖／聯合報系資料照片
民眾黨發言人徐千晴。圖／聯合報系資料照片

獲民眾黨提名參選桃園市桃園區議員的徐千晴說，前晚與競選團隊行經桃園區大有路、興一街親眼目睹數十人街頭大亂鬥。圖／取自徐千晴個人粉專
獲民眾黨提名參選桃園市桃園區議員的徐千晴說，前晚與競選團隊行經桃園區大有路、興一街親眼目睹數十人街頭大亂鬥。圖／取自徐千晴個人粉專

桃園警方逮到７名聚眾鬥毆男子，並在其中林男背包中起出空氣槍。照／桃園警分局提供
桃園警方逮到７名聚眾鬥毆男子，並在其中林男背包中起出空氣槍。照／桃園警分局提供

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