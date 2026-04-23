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獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死
台北市警中正第一分局兩線二星警務員陳芊雯，日前生產後因失血過多送醫不治，家屬無法接受「喜事變喪事」，也不解為何診所延遲25分鐘才送醫，對接生的婦產科診所提告過失致死，警方也報請司法相驗，檢察官昨天相驗後，預計28日解剖釐清死因。
據了解，36歲的陳芊雯家住三重，18日選擇鄰近的三重區某知名婦產科診所自然產，孰料產後出現血崩、無法止血等情況，診所隨後將她轉送新北市立聯合醫院，但院方評估後認為無法處理，再轉至台北馬偕醫院搶救，孰料經一天搶救，仍因失血過多，20日凌晨1點56分身亡。
家屬獲悉噩耗頻頻無法接受，事後追問發現，診所在狀況發生後疑似拖了25分鐘才打119送醫，認為延誤就醫、涉及醫療疏失，21日對該間診所提告過失致死。
檢察官為確認死因是否是羊水栓塞或其他因素，昨天相驗後排定28日解剖；至於醫療糾紛部分，家屬也向新北市衛生局聲請調解。
陳芊雯在警界表現優異，長期服務中正一分局督察組，承辦凱達格蘭大道等臨時勤務，能力深受長官肯定，2024年榮獲台北市警察人員最高榮譽金吾獎。
陳芊雯隨後負責正、副總統維安特勤，因與國安局等單位協調得宜，表現優秀，中正一分局今年推薦她代表參與「114年全國模範警察」評選，目前已獲市警局審查通過並報請警政署評選中，孰料榮譽尚未及身，就先發生憾事。
據悉，陳芊雯的靈堂設在新北市板橋區的新月會館，事發後，除了親友、同仁前往悼念，警政署長張榮興和台北市警局長林炎田也在第一時間至靈堂，向家屬表達慰問與不捨。
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