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台南92歲婦徘迴平交道稱「要去岡山找我阿公」 警急帶開送返家

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

92歲蔡姓老婦有失智情況，今天上午出門買菜後，就忘了怎麼回家，還在平交道鐵路徘徊，險象環生；轄區員警獲報趕往將她帶開，她連稱「我要去岡山找我的阿公」，經員警細心詢問，逐步釐清老婦的身分與住處，直接以巡邏車將她送回家，讓擔心的家屬放下心頭大石。

台南市警第一分局德高派出所接獲民眾通報，東區生產路平交道旁有一名老婦獨自在鐵道附近徘徊，神情迷惘，似乎是迷途老人；警員蔡鋐儒、倪棅源到場，只聽老婦口中不斷說著「我要去岡山找我的阿公」，由於鐵道旁十分危險，警方先將她帶離，再慢慢攀談。

老婦對於姓名、電話、住家以及家人等資料均無法回答，員警在閒聊過程，發現她的菜籃上有電話號碼，經撥打確認是老婦的兒子；警方確名身分是92歲蔡姓老婦以及其住處，為了讓長者平安返家，主動以巡邏車將她送回，親手交給兒子照顧。家屬表示，母親上午出門買菜後就沒有返家，正在擔心，感謝警方迅速伸出援手，將人送回。

92歲蔡姓老婦今天上午出門買菜後，就忘了怎麼回家，還在平交道鐵路徘迴，險象環生，警方直接以巡邏車將她送回家。記者袁志豪／翻攝
92歲蔡姓老婦今天上午出門買菜後，就忘了怎麼回家，還在平交道鐵路徘迴，險象環生，警方直接以巡邏車將她送回家。記者袁志豪／翻攝

92歲蔡姓老婦今天上午出門買菜後，就忘了怎麼回家，還在平交道鐵路徘迴，險象環生，警方直接以巡邏車將她送回家。記者袁志豪／翻攝
92歲蔡姓老婦今天上午出門買菜後，就忘了怎麼回家，還在平交道鐵路徘迴，險象環生，警方直接以巡邏車將她送回家。記者袁志豪／翻攝

岡山 台南 老婦

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